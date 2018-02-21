В Алтайском крае впервые провели операцию по пересадке сердца

БАРНАУЛ, 21 фев — РИА Новости. Врачи краевой клинической больницы в Алтайском крае провели первую в истории региона операцию по трансплантации сердца, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального Минздрава.

Специалисты под руководством кардиолога Дмитрия Ананьева на прошлой неделе пересадили сердце 46-летнему жителю Алейска.

"Ранее такие операции никогда не проводились, так как не позволяли ни оборудование, ни медицинские технологии. Сейчас это стало возможным. Пациент чувствует себя хорошо, пока находится под наблюдением специалистов", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время пациент чувствует себя хорошо и самостоятельно передвигается.

Ранее губернатор Александр Карлин заявил, что на счету алтайских врачей уже 70 успешных операций по пересадке почек, 11 – по пересадке костного мозга, три – по пересадке печени.