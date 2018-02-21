Центр медицинской радиологии в Димитровграде достроят в 2018 году

САМАРА, 21 фев — РИА Новости. Строительство федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России в Димитровграде Ульяновской области завершат до конца 2018 года, сообщила пресс-служба полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

"В этом году строительство радиологического центра будет завершено. По поручению президента Российской Федерации на эти цели было направлено 21 млрд рублей", — приводятся в сообщении слова Бабича.

Реализация проекта по созданию центра ядерной медицины стартовала в Ульяновской области в 2010 году. Предполагается, что в медицинском центре будет проводиться как первоначальная диагностика онкологических заболеваний, так и лечение с помощью радиоактивных фармпрепаратов. Всего за год будет оказываться медицинская помощь по различным направлениям более 20 тысячам пациентов. Учреждение будет обслуживать как жителей Ульяновской области, так и пациентов из других регионов России. По данным пресс-службы полпреда президента РФ в ПФО, центр медицинской радиологии станет первым в России и самым крупным в Европе комплексом замкнутого цикла ядерной медицины.

На базе учреждения также будет вестись подготовка высококвалифицированных кадров по медицинской радиологии. Всего в центре будет создано около 1500 высокотехнологичных рабочих мест.