Скворцова рассказала, как будет проходить аккредитация медиков

САРАНСК, 20 фев — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на встрече с медиками в аккредитационно-ситуационном центре Мордовского медицинского института рассказала, что начавшаяся в России аккредитация медицинских работников будет проводиться "индивидуально и деликатно".

"Аккредитации — итог профессиональной деятельности. Нужно продемонстрировать свои профессиональные умения по конкретной специальности", — пояснила медикам Скворцова.

Она напомнила, что в 2016 году аккредитация началась с выпускников двух факультетов – фармации и стоматологии. В 2017 году были аккредитованы уже 32,5 тысячи человек — выпускники всех базовых медицинских специальностей. В этом году будут аккредитованы выпускники всех медицинских колледжей. С 2019 года начинается поэтапная аккредитация выпускников ординатур. "И только к 2020- 2021 году подойдем к тому, чтобы все сообщество в эту систему погрузить", — отметила министр.

Она добавила, что для практикующих медиков аккредитация будет проходить иначе, чем для совсем молодых специалистов.

"Ваши заслуги, ваши отчеты о каждодневной профессиональной деятельности, отсутствие нареканий — это все будет идти в зачет. И кроме того, сейчас мы делаем первые шаги в системе профессионального непрерывного образования. Непрерывное образование позволяет засчитывать кредитными баллами участие в конференциях, изобретения, статьи. Любая деятельность, связанная с вашей профессиональной деятельностью, будет давать дополнительные кредитные баллы для того, чтобы максимально быстро пройти аккредитацию", — сказала глава Минздрава.

Она заверила, что аккредитация будет проводиться с глубоким уважением к медикам. "Будет проведена очень аккуратная работа со всем сообществом, никто ни в какую неловкую ситуацию поставлен не будет, мы будем всем помогать. Это все будет очень индивидуально и очень деликатно проведено, поэтому волноваться не надо", — пояснила Скворцова.