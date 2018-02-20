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Общество

Новый фонд имени Глинки поможет детям из Донбасса, прошедшим лечение в РФ

08:5620.02.2018
(обновлено: 09:00 20.02.2018)
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© Fotolia / banannaПустая детская кроватка с игрушками в больнице. Архивное фотоПустая детская кроватка с игрушками в больнице. Архивное фото
© Fotolia / bananna

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Благотворительный фонд имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" не будет проводить эвакуацию детей из Донбасса для лечения в российских медучреждениях, этим продолжит заниматься "Справедливая помощь доктора Лизы", а новый фонд будет на месте помогать детям, уже прошедшим лечение в России и вернувшимся домой, рассказала РИА Новости помощница доктора Лизы Наталья Авилова, ставшая директором новой организации.

Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Новый фонд "Доктор Лиза" подал документы на регистрацию
Документы для регистрации нового благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" — в понедельник были поданы в Минюст. Совет нового фонда возглавил супруг погибшей правозащитницы Глеб Глинка, президентом избран врач Александр Парфенов, который был президентом фонда "Справедливая помощь" с момента его основания.

Авилова отметила, что среди программ нового фонда есть, в том числе и программа помощи детям, пострадавшим в результате военных действий и катастроф.

"Но принципиальное позиция – ни в коем случае не толкаться локтями на этой благотворительной площадке. Поэтому мы будем заниматься теми категориями, которые сейчас остались без серьезной опеки. Например, мы не будем заниматься, конечно же, эвакуацией детей — эту работу успешно будет продолжать делать "Справедливая помощь доктора Лизы". Но есть дети, которым Лиза уже оказала помощь", — ответила соратница Глинки на вопрос, будет ли новый фонд реализовывать программы помощи детям Донбасса – направление, которое входит в перечень проектов "Справедливой помощи".

Она напомнила, что это более 500 маленьких пациентов, которые уже побывали в России и получили здесь медицинскую помощь, среди них тяжелобольные дети — многие, пострадав в результате боевых действий, остались инвалидами.

"И им до сих пор нужна помощь. Вот об этой категории пациентов – о тех детях, которых Елизавета Петровна спасла, вывезла, которым помогли врачи, мы будем заботиться. Это одна из наших подпрограмм. Мы будем создавать филиал нашей организации на Донбассе, в котором будет и специально оборудованная детская комната, будет вести прием врач, куда будут приезжать и медицинские специалисты, и известные люди — будут проходить встречи", — сообщила Авилова.

В этом филиале также планируется собрать архив, своеобразный музей доктора Лизы, ведь на Донбассе ее искренне любят, добавила директор нового фонда.

"И мы хотим, чтобы филиал нашей организации и вот этот фонд-музей Лизы работал и на Донбассе. И первая категория, которой мы будем там помогать — это те дети, которым Лиза уже оказала помощь, которым нужна до сих пор поддержка, медикаменты, продолжение лечения, иногда просто гуманитарная помощь, продукты питания или решение каких-то бытовых проблем", — добавила Авилова.

Пятничный выезд программы «Уличная медицина»
© РИА Новости / Алексей Михеев
"Когда в ваш вагон входит бездомный": год без доктора Лизы
Она уточнила, что в русле той же логики новый фонд будет действовать в рамках любой другой программы: "мы будем находить ту нишу, которая сейчас оказалась не востребована другими организациями".

"Это, в общем, и повод для создания нового фонда, потому что есть подопечные, которым нужна помощь, и есть люди, близкие Лизе, которые готовы эту помощь оказывать. И в рамках нового фонда мы соединим их – людей, нуждающихся в помощи, и тех, кто хочет помощь оказать", — сказала помощница доктора Лизы.

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию. Она создала фонд "Справедливая помощь" для помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

С момента начала конфликта на Украине доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих ребят с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей. После ее гибели президентом фонда стала ее подруга, журналистка Ксения Соколова. В конце мая 2017 года фонд официально сменил название на "Справедливая помощь доктора Лизы". Наталья Авилова руководила в фонде проектами помощи детям Донбасса и Сирии.

Доктор Лиза: человек, для которого не существовало чужих бед
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкОснователь международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка родилась 20 февраля 1962 года в Москве.Исполнительный директор МОО Справедливая помощь Елизавета Глинка
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Основатель международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка родилась 20 февраля 1962 года в Москве.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВ 1986 году Глинка окончила 2-й Московский государственный медицинский институт имени Пирогова по специальности врач-реаниматолог. В том же году она эмигрировала в США.
На фото: Елизавета Глинка помогает женщине с ребенком во время посадки на спецборт МЧС в аэропорту Ростова-на-Дону перед отправкой детей из Донбасса для лечения в Москву.Дети из Донбасса отправлены на лечение в Москву спецбортом МЧС РФ
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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В 1986 году Глинка окончила 2-й Московский государственный медицинский институт имени Пирогова по специальности врач-реаниматолог. В том же году она эмигрировала в США.
На фото: Елизавета Глинка помогает женщине с ребенком во время посадки на спецборт МЧС в аэропорту Ростова-на-Дону перед отправкой детей из Донбасса для лечения в Москву.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ Дартмутской медицинской школе Глинка получила второе медицинское образование по специальности "паллиативная медицина".
На фото: президент РФ Владимир Путин вручает Доктору Лизе Государственную премию за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности.Президент РФ Владимир Путин и директор Международной общественной организации Справедливая помощь Елизавета Глинка
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В Дартмутской медицинской школе Глинка получила второе медицинское образование по специальности "паллиативная медицина".
На фото: президент РФ Владимир Путин вручает Доктору Лизе Государственную премию за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЖивя в США, Глинка впервые познакомилась с работой хосписов и основала свой фонд VALE Hospice International.Елизавета Глинка привезла группу тяжелобольных детей из Донецка в Москву
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Живя в США, Глинка впервые познакомилась с работой хосписов и основала свой фонд VALE Hospice International.
© РИА Новости / Валерий ЛевитинПерейти в фотобанкПосле возвращения в Москву доктор принимала участие в работе Первого Московского хосписа, открытого в 1994 году.
На фото: Елизавета Глинка на благотворительном вечере в поддержку пострадавших на Кубани.Исполнительный директор фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка на благотворительном вечере Добрый вечер от доктора Лизы и Ксении Собчак в поддержку пострадавших на Кубани
© РИА Новости / Валерий Левитин
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После возвращения в Москву доктор принимала участие в работе Первого Московского хосписа, открытого в 1994 году.
На фото: Елизавета Глинка на благотворительном вечере в поддержку пострадавших на Кубани.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВ 2001 году фонд Глинки VALE Hospice International открыл первый бесплатный хоспис для больных раком в Киеве.
На фото: Елизавета Глинка сажает детей с Юго-Востока Украины на спецборт МЧС, который доставит их на лечение в Москву. Елизавета Глинка во время посадки детей на спецборт МЧС РФ в аэропорту Ростова-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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В 2001 году фонд Глинки VALE Hospice International открыл первый бесплатный хоспис для больных раком в Киеве.
На фото: Елизавета Глинка сажает детей с Юго-Востока Украины на спецборт МЧС, который доставит их на лечение в Москву.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБлаготворительный фонд "Справедливая помощь", созданный Глинкой в 2007 году, оказывает поддержку бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.
На фото: глава фонда "Справедливая помощь" помогает бездомным на Павелецком вокзале в Москве. Сотрудник благотворительной организации Справедливая помощь доктор Елизавета Глинка оказывает медицинскую помощь лицам, не имеющим постоянного места жительства
© РИА Новости / Илья Питалев
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Благотворительный фонд "Справедливая помощь", созданный Глинкой в 2007 году, оказывает поддержку бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.
На фото: глава фонда "Справедливая помощь" помогает бездомным на Павелецком вокзале в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкС момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями.
На фото: Глинка привезла в Москву девять тяжелобольных детей с востока Украины.Девять тяжелобольных детей с востока Украины прибыли в Москву
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями.
На фото: Глинка привезла в Москву девять тяжелобольных детей с востока Украины.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкГлинка занималась передачей на Донбасс медикаментов и продуктов питания, эвакуировала больных и раненых детей.
На фото: Доктор Лиза с щенком у офиса фонда "Справедливая помощь" в Москве.Исполнительный директор МОО Справедливая помощь Елизавета Глинка с собакой у офиса фонда
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Глинка занималась передачей на Донбасс медикаментов и продуктов питания, эвакуировала больных и раненых детей.
На фото: Доктор Лиза с щенком у офиса фонда "Справедливая помощь" в Москве.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкГлавный редактор документально-публицистического вещания Рен ТВ Оксана Барковская, руководитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза) и певица Буч (Елена Погребижская) на церемонии вручения премии "ТЭФИ-2009".Оксана Барковская, Елизавета Глинка и Елена Погребижская на церемонии вручения премии ТЭФИ-2009 в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Главный редактор документально-публицистического вещания Рен ТВ Оксана Барковская, руководитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза) и певица Буч (Елена Погребижская) на церемонии вручения премии "ТЭФИ-2009".
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВ 2016 году Елизавета Глинка ездила в Сирию, занималась доставкой и распределением лекарств и организацией медицинской помощи гражданскому населению страны.Глава фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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В 2016 году Елизавета Глинка ездила в Сирию, занималась доставкой и распределением лекарств и организацией медицинской помощи гражданскому населению страны.
© РИА Новости / Валерий ЛевитинПерейти в фотобанкГлинка курировала работу хосписов в нескольких городах России, а также в Армении и Сербии.Исполнительный директор фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Глинка курировала работу хосписов в нескольких городах России, а также в Армении и Сербии.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЕлизавета Глинка во время выезда на дом к одной из подопечных.Исполнительный директор МОО Справедливая помощь Елизавета Глинка во время выезда на дом к одной из подопечных
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Елизавета Глинка во время выезда на дом к одной из подопечных.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкГлава фонда "Справедливая помощь" во время посадки людей, раненых в Донбассе, на борт самолета МЧС РФ в аэропорту Ростова-на-Дону.Глава фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка во время посадки людей, раненых в Донбассе, на борт самолета МЧС РФ
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Глава фонда "Справедливая помощь" во время посадки людей, раненых в Донбассе, на борт самолета МЧС РФ в аэропорту Ростова-на-Дону.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЕлизавета Глинка и волонтеры организации помогают бездомным на Павелецком вокзале.Исполнительный директор МОО Справедливая помощь Елизавета Глинка
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Елизавета Глинка и волонтеры организации помогают бездомным на Павелецком вокзале.
© РИА Новости / Валерий ЛевитинПерейти в фотобанкЕлизавета Глинка обладатель множества наград и премий, среди которых орден Дружбы, знак отличия "За благодеяние", премия апостола Андрея Первозванного "за личное мужество, милосердие к людям и бескорыстную помощь гражданскому населению Донбасса".
На фото: Доктор Лиза получила награду журнала "Сноб" в номинации "Социальный проект".Исполнительный директор фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка, победитель в номинации Социальный проект
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
Елизавета Глинка обладатель множества наград и премий, среди которых орден Дружбы, знак отличия "За благодеяние", премия апостола Андрея Первозванного "за личное мужество, милосердие к людям и бескорыстную помощь гражданскому населению Донбасса".
На фото: Доктор Лиза получила награду журнала "Сноб" в номинации "Социальный проект".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЖизнь Елизаветы Глинки оборвалась 25 декабря 2016 года. Она была на борту летевшего в Сирию Ту-154 Минобороны РФ. Самолет потерпел крушение в Черном море.Директор организации Справедливая помощь Елизавета Глинка дает интервью журналистам
© РИА Новости
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Жизнь Елизаветы Глинки оборвалась 25 декабря 2016 года. Она была на борту летевшего в Сирию Ту-154 Минобороны РФ. Самолет потерпел крушение в Черном море.
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