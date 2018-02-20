МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Благотворительный фонд имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" не будет проводить эвакуацию детей из Донбасса для лечения в российских медучреждениях, этим продолжит заниматься "Справедливая помощь доктора Лизы", а новый фонд будет на месте помогать детям, уже прошедшим лечение в России и вернувшимся домой, рассказала РИА Новости помощница доктора Лизы Наталья Авилова, ставшая директором новой организации.

Документы для регистрации нового благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" — в понедельник были поданы в Минюст. Совет нового фонда возглавил супруг погибшей правозащитницы Глеб Глинка, президентом избран врач Александр Парфенов, который был президентом фонда "Справедливая помощь" с момента его основания.

Авилова отметила, что среди программ нового фонда есть, в том числе и программа помощи детям, пострадавшим в результате военных действий и катастроф.

"Но принципиальное позиция – ни в коем случае не толкаться локтями на этой благотворительной площадке. Поэтому мы будем заниматься теми категориями, которые сейчас остались без серьезной опеки. Например, мы не будем заниматься, конечно же, эвакуацией детей — эту работу успешно будет продолжать делать "Справедливая помощь доктора Лизы". Но есть дети, которым Лиза уже оказала помощь", — ответила соратница Глинки на вопрос, будет ли новый фонд реализовывать программы помощи детям Донбасса – направление, которое входит в перечень проектов "Справедливой помощи".

Она напомнила, что это более 500 маленьких пациентов, которые уже побывали в России и получили здесь медицинскую помощь, среди них тяжелобольные дети — многие, пострадав в результате боевых действий, остались инвалидами.

"И им до сих пор нужна помощь. Вот об этой категории пациентов – о тех детях, которых Елизавета Петровна спасла, вывезла, которым помогли врачи, мы будем заботиться. Это одна из наших подпрограмм. Мы будем создавать филиал нашей организации на Донбассе, в котором будет и специально оборудованная детская комната, будет вести прием врач, куда будут приезжать и медицинские специалисты, и известные люди — будут проходить встречи", — сообщила Авилова.

В этом филиале также планируется собрать архив, своеобразный музей доктора Лизы, ведь на Донбассе ее искренне любят, добавила директор нового фонда.

"И мы хотим, чтобы филиал нашей организации и вот этот фонд-музей Лизы работал и на Донбассе. И первая категория, которой мы будем там помогать — это те дети, которым Лиза уже оказала помощь, которым нужна до сих пор поддержка, медикаменты, продолжение лечения, иногда просто гуманитарная помощь, продукты питания или решение каких-то бытовых проблем", — добавила Авилова.

Она уточнила, что в русле той же логики новый фонд будет действовать в рамках любой другой программы: "мы будем находить ту нишу, которая сейчас оказалась не востребована другими организациями".

"Это, в общем, и повод для создания нового фонда, потому что есть подопечные, которым нужна помощь, и есть люди, близкие Лизе, которые готовы эту помощь оказывать. И в рамках нового фонда мы соединим их – людей, нуждающихся в помощи, и тех, кто хочет помощь оказать", — сказала помощница доктора Лизы.

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию. Она создала фонд "Справедливая помощь" для помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

С момента начала конфликта на Украине доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих ребят с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей. После ее гибели президентом фонда стала ее подруга, журналистка Ксения Соколова. В конце мая 2017 года фонд официально сменил название на "Справедливая помощь доктора Лизы". Наталья Авилова руководила в фонде проектами помощи детям Донбасса и Сирии.