Кузнецова призвала снимать кино о детях-героях

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила за то, чтобы о детях-героях, проявивших мужество в чрезвычайных ситуациях, снимали кино.

Церемония награждения юных героев со всей России состоялась в четверг в Москве. Мероприятие организовано Фондом социально-культурных инициатив, который возглавляет Светлана Медведева. Среди обладателей почетного знака "Горячее сердце" в этом году — дети, подростки и молодые люди, которые проявили мужество в трудных жизненных ситуациях и пришли на помощь тем, кто в ней нуждался: самостоятельно вытащили детей из горящих зданий, спасли утопающих, оказали помощь пострадавшим в ДТП.

"Это великие дети, это наша надежда, это наше будущее… И мне очень хочется, чтобы про этих детей снимали фильмы, рассказывали с экранов телевизоров, писали в газетах, делали перепосты в интернете. Потому что, ребята, вы не только победители — вы воспитываете нас, вы пишете эту огромную книгу жизни, книгу побед нашей страны. И у меня маленькая просьба к каждому из здесь присутствующих: рассказывайте об этих детях, о тех историях, которые мы услышали сегодня", — сказала Кузнецова в ходе церемонии.

Министр культуры Владимир Мединский, который также принял участие в церемонии награждения юных героев, в своем приветственном слове сообщил, что на его сегодняшней встрече со студентами ВГИКа те жаловались ему на то, что придумывать сценарии из современной жизни гораздо сложней, чем создавать их на основе каких-либо исторических событий.

"Я смотрю на обладателей "Горячего сердца", на эти истории, и понимаю, что ничего придумывать не надо нашим студентам ВГИКа — надо просто как-то раскрыть глаза и посмотреть на то, чем занимаются наши ребята. Есть примеры и настоящего героизма, и настоящего мужества в современной жизни, и самоотверженности, и просто искреннего, неравнодушного отношения к своему делу, которым ты занимаешься. Вот — берите и делайте кино!", — сказал Мединский, отметив, что передаст все истории детей-героев во ВГИК.