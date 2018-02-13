Минобрнауки проводит проверку системы школьных олимпиад

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Минобрнауки России проводит "жесткую" поверку системы проведения олимпиад школьников после выявления низких результатов ЕГЭ у призеров олимпиад, заявила во вторник глава ведомства Ольга Васильева в ходе прямой линии с пользователями социальной сети "Вконтакте".

"Сейчас идет жесткая проверка того, что реально происходит. Да, у на есть случаи, когда человек сдал ЕГЭ на 60 баллов и получил место призовое по олимпиаде", — сказала Васильева.

Ранее Васильева заявила в интервью РИА Новости, что 40% призеров школьных олимпиад не набирают на ЕГЭ по профильному предмету более 60 баллов. Кроме того, по словам министра, 30% выпускников даже не выбирают для сдачи ЕГЭ по предметам, по которым участвуют в олимпиадах. Позже она заявляла, что наличие олимпиадников, не преодолевших нижний порог ЕГЭ по этим же предметам, говорит о коррупционной составляющей в ходе проведения олимпиад.