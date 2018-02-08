Кузбасские офтальмологи освоили новую диагностическую технологию

КЕМЕРОВО, 8 фев — РИА Новости. Диагностическую технологию — кератотопографию глаза — освоили врачи Кемеровской областной клинической офтальмологической больницы и теперь смогут на ранних стадиях обнаружить такие заболевания как астигматизм, кератоконус, кератоглобус, сообщает в четверг региональный департамент охраны здоровья населения.

Кератотопография — метод исследования в офтальмологии, абсолютно безболезненная, бесконтактная и безвредная процедура, может выполняться при любом диагнозе и без дополнительной подготовки у детей и взрослых.

"Для улучшения диагностики изменений в роговице приобретено современное диагностическое оборудование — кератотопограф — и внедрена новая, диагностическая технология — кератотопография глаза, позволяющая наиболее тщательно и точно выявить особенности и рефракционные параметры роговиц. Сложный офтальмологический прибор позволяет обнаружить на ранних стадиях такие глазные заболевания как астигматизм, кератоконус, кератоглобус", — говорится в сообщении.

Как поясняют специалисты, большое значение кератотопография имеет при динамическом наблюдении за состоянием роговиц при врожденной патологии, при приобретенных роговичных изменениях, а также после травмы глаза. С помощью новой технологии стало возможным осуществлять подбор и изготовление наиболее подходящих индивидуальных контактных линз, наблюдение в динамике, определение эффективной тактики ведения пациентов, прогнозирование.

Лаборатория оптической коррекции зрения при областной офтальмологической больнице — единственное учреждение в Кузбассе, где производят подбор и изготовление индивидуальных контактных линз при самых сложных нарушениях зрения. Нередко эти контактные линзы являются единственным способом получить высокую остроту зрения и социальную реабилитацию пациентов, добавили в департаменте.