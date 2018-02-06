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Общество

Губернатор Кубани рассказал о преимуществах нового закона о волонтерах

13:4406.02.2018
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкКраснодар. Архивное фотоКраснодар. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 6 фев — РИА Новости. Принятый закон о статусе волонтёров будет способствовать более эффективному взаимодействию между руководством Краснодарского края и добровольцами, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал закон о статусе волонтерских организаций.

"Для Краснодарского края закон, подписанный президентом, имеет особое значение. Волонтерское движение на Кубани — одно из самых развитых в стране, наши волонтеры принимали участие во всех знаковых событиях не только страны, но и всего мира. Это и Олимпиада в Сочи, и Кубок конференций по футболу, и всемирный фестиваль молодежи и студентов", — отметил губернатор.

По данным краевых властей, на сайте "Доброволец Кубани" зарегистрировано почти 20 тысяч человек. На базе кубанских вузов действует шесть волонтерских центров – в Краснодаре и в Сочи. Сейчас добровольцы готовятся к проведению чемпионата мира по футболу.

"Но, безусловно, наиболее ценным, значимым направлением в работе волонтеров является их ежедневная помощь людям. Больше семи тысяч добровольцев помогали пострадавшим после наводнения в Крымске, они участвуют в сборах помощи при стихийных бедствиях, пожарах, поиске пропавших детей. Край со своей стороны всегда максимально поддерживает добровольцев, а благодаря новому закону, уверен, наше взаимодействие станет еще более эффективным", — заключил Кондратьев.

Уфа. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Мухаметкулов
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Ранее сообщалось, что принятый документ уравнивает понятия "волонтерство" и "добровольчество", определяет статус волонтерских организаций, организаторов волонтерской деятельности и волонтеров, закрепляет требования, которым должны соответствовать такие организации и лица.

Закон определяет полномочия органов власти в сфере поддержки и развития волонтерских организаций. Закон предусматривает, что религиозные организации будут вправе привлекать волонтеров для участия в организации богослужений.

Как отмечают авторы закона, предлагаемые изменения позволят обеспечить более четкое взаимодействие между волонтерами, организаторами волонтерской деятельности, благополучателями, органами государственной власти и органами местного самоуправления, повысить правовую защищенность волонтеров, которые получат дополнительные гарантии. Предполагается, что добровольцам в рамках госпрограмм будет обеспечено питание, приобретение специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, предоставление помещения во временное пользование, оплата проезда до места назначения и обратно, уплата страховых взносов на добровольное медицинское страхование волонтера либо на страхование его жизни или здоровья.

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