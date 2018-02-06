МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Следственный комитет (СК) России обеспокоен числом детских суицидов после регистрации на соответствующих сайтах, ставит вопрос о внесудебной блокировке такого контента, сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

"Только за один год в Москве и Московской области путём нахождения на этих сайтах (сайтах смертников) покончили с собой 40 несовершеннолетних", — сказал Бастрыкин на коллегии ведомства во вторник.

Бастрыкин напомнил, что СК уже не раз предлагал предусмотреть внесудебный административный порядок блокировки сайтов, распространяющих экстремистскую и суицидальную информацию.

"Сколько ещё несовершеннолетних нам надо потерять, чтобы мы серьезно занялись этой проблемой", — добавил он.