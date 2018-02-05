Детский омбудсмен выступила за пересмотр требований к приемным семьям

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова выступила за пересмотр требований к приемным родителям, отметив необходимость ввода внеплановых проверок и психиатрической экспертизы кандидатов.

Ранее следователи задержали в Московской области опекунов трехлетнего мальчика, подозреваемых в покушении на его убийство. В больнице у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и множественные ушибы. Позднее ребенок скончался. Второй ребенок, над которым также была оформлена опека, изъят из семьи, отметили в ведомстве. В связи с тем, что это — не первый случай насилия со стороны приемных родителей в следственной практике, в СК заявили, что механизм передачи детей в приемные семьи в РФ требует пересмотра.

"Требования к опекунам и приемным родителям, действительно, необходимо пересмотреть. Считаю, нужно ввести обязательную психиатрическую экспертизу кандидатов и разрешить внеплановые проверки службы опеки. Государство несет ответственность за детей, переданных под опеку", — сказала Мишонова журналистам.

По ее словам, нужно знать все, что на самом деле происходит с ребенком в семье. "(Мы) должны быть уверены в том, что он находится в безопасности. Нам важно не только в каких условиях живут дети, но и какие отношения складываются у них с приемными родителями. Добросовестные опекуны, я думаю, не будут возражать против более частых контактов с государством, как это, например, в Англии, где у такой семьи есть куратор — он же и друг, и советчик", — добавила она.