Онколог рассказал о перспективах лечения рака в России

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. О состоянии онкологической помощи в России, доступности новых лекарств и изменениях, которые необходимы для качественного прорыва в лечении рака, РИА Новости рассказал директор ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России, главный внештатный онколог Северо-Западного федерального округа Алексей Беляев.

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Цель этой даты — привлечь внимание общественности к глобальной проблеме рака и напомнить об опасности и широкой распространенности онкозаболеваний. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в январе заявила, что борьба с онкологическими заболеваниями будет абсолютным приоритетом в 2018 году.

О росте заболеваемости онкологией

"Имеет место рост онкологической заболеваемости. В целом по России где-то на 10-15 % за последние 10 лет. Нас это не настораживает, это неплохо: это результат того, что мы активно занялись выявлением злокачественных новообразований среди здорового населения и больше уделяем внимания ранней диагностике рака. То есть это не рост заболеваемости, а увеличение выявляемости онкологических заболеваний", — сказал Беляев.

Он отметил, что этот показатель выше в тех регионах, где занимаются активным выявлением — скринингом, ранней диагностикой, добросовестно проводят диспансеризацию.

"А в тех регионах, где этому не уделяют должного внимания, например, в некоторых регионах Южного федерального округа, очень низкие показатели заболеваемости", — отметил онколог.

Заболеваемость среди детей, по его словам, в России составляет около 1% от популяции. "Это немного, но это важный социальный вопрос. Кроме того, в средствах массовой информации ему все больше и больше уделяется внимания и создается эффект ухудшения ситуации. Это не так. У детей такое же положение дел, как и у взрослых — показатель заболеваемости растет там, где активно занимаются выявлением рака", — добавил Беляев.

Выявляемость на ранних стадиях

По словам Беляева, сейчас в стране 55-60% онкологических заболеваний выявляется на ранних (I-II стадиях), но еще пять лет назад соотношение было обратным, было больше поздних стадий рака.

"Это неизбежно сказывается на результатах лечения и финансовых затратах на это лечение. К сожалению, в России пока еще высок удельный вес запущенных форм злокачественных заболеваний, и этот факт, прежде всего, обусловливает высокую онкологическую смертность. Наша задача — добиться на фоне высокой онкологической заболеваемости и выявляемости снижения смертности", — добавил онколог.

Он рассказал, что в тех странах, где активно и давно занимаются вопросами профилактики, ранней диагностики и скрининга, этого удалость достичь. Например, если оценивать показатели по раку молочной железы, как наиболее частому онкологическому заболеванию у женщин, в России и в США – в Америке заболеваемость раком молочной железы выше, чем в России, но и доля выявления на ранних стадиях выше, соответственно, и смертность от этого заболевания ниже.

"Мы тоже движемся в этом направлении. Хотя нерешенных вопросов еще очень много. Да, диспансеризация населения — это большое достижение нашего здравоохранения, несмотря на те изъяны, которые выявляются при анализе ее результатов. Однако, по некоторым нозологическим формам, таким как рак молочной железы, рак шейки матки и колоректальный рак нам пора уже идти дальше диспансеризации", — добавил Беляев.

Новые препараты для лечения рака

"Если говорить о самом современном в онкологии, о новых лекарственных препаратах — это онкоиммунные препараты для лечения меланомы. Их появление изменило не только представления о перспективах лечения одного из самых злокачественных и агрессивных заболеваний, но и вселило надежду в возможность открытия аналогичных препаратов от других видов раках", — заявил онколог.

По его словам, раньше меланома была заболеванием, обрекающим на смерть, а сейчас даже при четвертой стадии, если находятся индикаторы в мутациях генов (то есть происходит индивидуальный подбор препарата по изменениям в генах пациента), лечение будет успешным в 80-100% случаев. При соответствующем лечении 80% больных меланомой сегодня преодолевает десятилетний рубеж выживаемости, это очень хороший показатель. Но пока еще стоимость зарубежного препарата очень высока: курс лечения стоит от 100 тысяч долларов.

"У нас в России сейчас проходят испытания аналогичные отечественные лекарства, которые в ближайшие годы будут зарегистрированы, и мы надеемся, что это сделает онкоиммунологическое лечение более доступным для наших сограждан", — добавил Беляев.

Он также отметил, что успешно применяются в онкологии и таргетные препараты. Их появление в течение последних двух десятков лет значительно улучшило прогноз лечения очень многих, в том числе и наиболее часто встречающихся заболеваний — рака молочной железы, рака легкого, рака предстательной железы, колоректального рака. При этом ситуация с доступностью этих препаратов несколько иная.

"У большинства из них в последние годы появились аналоги, часть из которых производится отечественной фарминдустрией. Только в течение последних 3-5 лет стоимость ряда из них упала в 2-4 раза, некоторые регионы обеспечивают своих пациентов этими препаратами полностью, но есть и такие, где отдельные наименование таргетных препаратов еще в дефиците", — отметил Беляев.

Образ жизни

"Для того, чтобы решить проблему борьбы с раком на уровне популяции, здоровый образа жизни населения должен стать задачей государственной важности. Доказано, что факторы, ведущие к онкологическими заболеваниям, это курение, неправильное питание (злоупотребление алкоголем, предпочтение высококалорийной, соленой, сладкой, жаренной пищи, регулярное употребление продуктов, содержащих канцерогены), малоподвижный образ жизни, избыточный вес", — заявил онколог, отметив, что правильное питание и физическая активность снижает риск заболевания.

По его словам, есть также некоторые инфекционные факторы, которые могут привести к злокачественным заболеваниям: папилломовирусная инфекция (рак шейки матки, полости рта, носоглотки и т.д.), Helicobacter pylori (рак желудка).

"Необходимо создать всестороннюю мотивацию нашего населения к здоровому образу жизни, в том числе формировать онконастороженность, стимулировать участие в диспансеризации и скрининге. Врачи, в свою очередь, должны быть компетентными, уметь правильно обследовать и выявлять рак еще на ранних стадиях, адекватно реагировать даже на самые первые жалобы пациента", — добавил Беляев.

Перспективы российской онкологии

По словам специалиста, чтобы добиться прорыва в борьбе с онкологическими заболеваниями необходимо "организовать первичную и вторичную профилактику рака – это цель номер один для всего общества, в том числе и для системы здравоохранения. В ее задачи должно входить стимулирование здорового образа жизни, совершенствование диспансеризации и скрининг отдельных нозологических форм рака (рак молочной железы, шейки матки и колоректального рака), создание и расширение пилотных проектов скрининга рака".

Также нужно совершенствовать работу онкологической и неонкологической служб регионов для уменьшения социальной напряженности вокруг диагностики и лечения онкологических больных.

"Много жалоб в регионах на ограничение доступности — долгие сроки ожидания каких-то исследований, консультации онколога, морфологической верификации, госпитализации, получения лучевой терапии и паллиативной помощи. Действительно, у нас есть проблемы с оснащением медицинских учреждений, дефицитом кадров и их подготовкой, и это, зачастую, организационные проблемы. Сейчас создается регламент маршрутизации онкологических больных, жёстко ставятся сроки, этапы передвижения больных при диагностике и лечении, создается программный продукт для контроля выполнения этой карты маршрутизации", — сказал Беляев.

Он отметил, что необходимо обеспечить доступность населению современных методов высокотехнологичного лечения: оперативного, комбинированного с применением современной лучевой терапии и радиохирургии, трансплантации костного мозга и других.

"За последние три года после указа президента РФ о повышении доли ВМП (высокотехнологичной медицинской помощи – ред.) в полтора раза и выделении соответствующих финансовых средств для обеспечения высокотехнологичными методами лечения онкологических больных было сделано много, но много из того, что сосредоточено в учреждениях третьего и четвертого уровня оказания медицинской помощи, федеральных учреждениях, еще необходимо транслировать в регионы", — сказал онколог.

Онкологические службы регионов должны быть обеспечены методической помощью со стороны федеральных учреждений и национальных центров для повышения качества диагностической и лечебной деятельности, нужна система контроля качества диагностической и лечебной помощи по соблюдению стандартов и рекомендаций.

"Очень важное направление — организовать работы по созданию новых отечественных лекарств, в том числе самых современных иммунопрепаратов. Эта работа сейчас проводится очень активно. Разрабатываются отечественные противоопухолевые препараты, в том числе Car-T клеточные иммунные препараты — новое поколение онкоиммунных лекарств", — подытожил Беляев.