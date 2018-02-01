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Общество

Большинство родителей следят за жизнью ребенка в школе, считают эксперты

12:1701.02.2018
(обновлено: 13:02 01.02.2018)
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© Fotolia / KzenonУрок в школе. Архивное фотоУрок в школе. Архивное фото
© Fotolia / Kzenon

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Большинство родителей следят за школьной жизнью своих детей, но не готовы участвовать в учебном процессе и развитии школы, следует из результатов исследования экспертов Института образования НИУ ВШЭ.

Нападение на школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. 19 января 2018
© РИА Новости / Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Бурятия
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"Большинство родителей следят за школьной жизнью ребёнка, но они не готовы участвовать в учебном процессе и развитии школы", — говорится в сообщении пресс-службы вуза о результатах исследования вовлеченности родителей в школьную жизнь детей.

Согласно исследованию, три четверти опрошенных отслеживают события в классе, две трети интересуются новостями школы. Каждый третий помогает в организации классных и внеклассных мероприятий, каждый четвертый участвует в родительском комитете. Однако лишь один из 14 родителей вносит предложения об организации учебного процесса и внеурочной деятельности, один из 18 – о развитии всей школы: какие нужны кружки, какие профили открыть в старшей школе, с какими вузами, музеями полезно заключить соглашения.

"Холодность родителей в общешкольных вопросах может быть вызвана сомнениями в собственной компетенции, боязнью лезть в чужую работу с непрофессиональными суждениями или общей гражданской пассивностью. Точнее предположить сложно – исследований на эту тему пока нет. Между тем, активность родителей может оказаться действенным ресурсом в решении вопросов, до которых у администрации школы часто не доходят руки. Например, найти необходимого педагога, организовать аналог дорогостоящей экскурсии по более низкой цене, расширить спектр услуг дополнительного образования и многое другое. Число активных родителей год от года растет, но пассивных в разы больше", – приводятся в сообщении слова ведущего эксперта Центра социально-экономического развития школы Института образования НИУ ВШЭ Татьяны Мерцаловой.

Нападение на школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. 19 января 2018
© РИА Новости / Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Бурятия
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Три четверти опрошенных ежедневно или несколько раз в неделю просматривают электронный или бумажный дневник. Второе и третье места по частоте обращений занимает общение с классным руководителем и родителями других учеников. Педагоги-предметники и администрация школ – наименее востребованные источники информации по вопросам, связанным с обучением детей.

Более 95% родителей основным способом взаимодействия со школой назвали родительские собрания. Предпочитают традиционные способы коммуникации с учителями и администрацией: общение по телефону – 57,8%, личные встречи – 55,9%. Социальные сети, форумы и другие интерактивные сервисы используют менее 10% опрошенных.

Нападение на школу в Бурятии. 19 января 2018
© РИА Новости / Андрей Огородник
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При этом, как показало исследование, в частных школах родители более активны, они в 1,5-2 раза чаще дают предложения по развитию школы, организации учебного процесса и внеурочной деятельности. Активней используют мессенджеры, СМС и социальные сети для контактов с учителями и администрацией, но в 4 раза реже используют электронный дневник для контроля.

"Заплатив, родители воспринимают образовательный процесс как услугу. С одной стороны это хорошо, потому что родители следят за качеством. С другой стороны, иногда начинают диктовать условия, что может приводить к напряжению в отношениях с педагогами. По-настоящему эффективная работа возможна при условии сотрудничества на равных. Бывает, родителей не устраивает учебник – хотят выбрать другой. Такая инициатива возможна, и учителя нередко идут навстречу", – рассказала Мерцалова.

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