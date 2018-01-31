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Общество

В Госдуму внесли проект об увеличении периода ухода за детьми

15:0131.01.2018
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© Fotolia / Irina84Семья на прогулке. архивное фотоСемья на прогулке. архивное фото
© Fotolia / Irina84

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Депутаты от фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект об увеличении с полутора до трех лет периода ухода за ребенком, засчитываемого в страховой стаж для начисления пенсии, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

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© РИА Новости / Владимир Вяткин
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"Представляется, что в отношении лиц, осуществляющих уход за ребенком, справедливым было бы увеличение срока с полутора до трех лет ввиду права таких лиц по предоставлению отпуска по уходу за ребенком до трех лет. Ввиду того, что в России число ясельных групп для детей младше 1,5 лет ничтожно мало, женщина с малолетним ребенком не может трудоустроиться и оказывается полностью зависима от поддержки семьи и окружения", — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Депутаты также предложили признать утратившим силу положение, устанавливающее шестилетний максимальный период страхового стажа, который может быть засчитан за период ухода за ребенком.

"Представляется, что установленное действующим законодательством ограничение максимального периода страхового стажа, который может быть засчитан за период ухода за ребенком, шестью годами, является не стимулирующей мерой, направленной на рождение большего количества детей, а имеет своей целью прямо противоположный эффект, поскольку стимулирует лишь к рождению не более четырех детей", — поясняют авторы законопроекта.

Парламентарии к тому же считают необходимым повысить индивидуальный пенсионный коэффициент для исчисления размера страховой пенсии за периоды по уходу за ребенком.

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© Depositphotos / aletia
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"Действующее законодательство содержит регрессную шкалу коэффициентов, предусматривающую снижение динамики их увеличения при увеличении количества детей… Авторы законопроекта убеждены, что лишь установление как минимум такой же прогрессии способно закрепить положительное стимулирование к рождению третьего и последующих детей. Таким образом, коэффициент за период ухода за третьим и последующими детьми должен составлять соотношение 2 к предыдущему (3,6), то есть составлять значение 7,2", — поясняют они.

Кроме этого, в проекте предлагается признать утратившим силу положение, ограничивающее начисление повышенных коэффициентов в период ухода за ребенком лишь четырьмя детьми.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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RUKAPOMOHI
Ясно. Детские сады строить - это труд, а тут всего делов - росчерк пера на бумаге.
15:39
31.01.2018
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