В Госдуму внесли проект об увеличении периода ухода за детьми

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Депутаты от фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект об увеличении с полутора до трех лет периода ухода за ребенком, засчитываемого в страховой стаж для начисления пенсии, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Депутаты также предложили признать утратившим силу положение, устанавливающее шестилетний максимальный период страхового стажа, который может быть засчитан за период ухода за ребенком.
"Представляется, что установленное действующим законодательством ограничение максимального периода страхового стажа, который может быть засчитан за период ухода за ребенком, шестью годами, является не стимулирующей мерой, направленной на рождение большего количества детей, а имеет своей целью прямо противоположный эффект, поскольку стимулирует лишь к рождению не более четырех детей", — поясняют авторы законопроекта.
Парламентарии к тому же считают необходимым повысить индивидуальный пенсионный коэффициент для исчисления размера страховой пенсии за периоды по уходу за ребенком.
Кроме этого, в проекте предлагается признать утратившим силу положение, ограничивающее начисление повышенных коэффициентов в период ухода за ребенком лишь четырьмя детьми.