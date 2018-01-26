Госдума приняла закон о волонтерстве и добровольчестве

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о статусе волонтерских организаций.
Также законопроект определяет полномочия органов власти в сфере поддержки и развития волонтерских организаций. Предусматривается утверждение регламентов взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений и других организаций с волонтерскими объединениями.
Ранее парламентарии во втором чтении поддержали поправку, согласно которой религиозные организации в соответствии со своими внутренними установлениями будут вправе привлекать волонтеров для участия в организации богослужений.
Как отмечается в пояснительной записке законопроекта, предлагаемые изменения позволят обеспечить более четкое взаимодействие между волонтерами, организаторами волонтерской деятельности, благополучателями, органами государственной власти и органами местного самоуправления, повысить правовую защищенность волонтеров, которые получат дополнительные гарантии.
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Кроме того, норма определяет новые полномочия федеральных органов исполнительной власти — такие, как разработка и реализация государственных программ (подпрограмм) РФ, содержащих мероприятия, направленные на поддержку волонтерства, участие в формировании единой информационной системы в сфере развития волонтерства, оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, волонтерским организациям, в том числе в их взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям.
"Важно, что предоставление сведений для включения в единую информационную систему в сфере развития добровольчества (волонтерства) осуществляется добровольно" — подчеркнул Гаврилов.