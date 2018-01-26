Госдума приняла закон о волонтерстве и добровольчестве

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о статусе волонтерских организаций.

Документ уравнивает понятия "волонтерство" и "добровольчество", определяет статус волонтерских организаций, организаторов волонтерской деятельности и волонтеров, закрепляет требования, которым должны соответствовать такие организации и лица.

Также законопроект определяет полномочия органов власти в сфере поддержки и развития волонтерских организаций. Предусматривается утверждение регламентов взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений и других организаций с волонтерскими объединениями.

Ранее парламентарии во втором чтении поддержали поправку, согласно которой религиозные организации в соответствии со своими внутренними установлениями будут вправе привлекать волонтеров для участия в организации богослужений.

Как отмечается в пояснительной записке законопроекта, предлагаемые изменения позволят обеспечить более четкое взаимодействие между волонтерами, организаторами волонтерской деятельности, благополучателями, органами государственной власти и органами местного самоуправления, повысить правовую защищенность волонтеров, которые получат дополнительные гарантии.

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Как отметил глава комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, благодаря принятию этого законопроекта добровольцам в рамках госпрограмм будет обеспечено "питание, приобретение специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, предоставление помещения во временное пользование, оплата проезда до места назначения и обратно, уплата страховых взносов на добровольное медицинское страхование добровольца (волонтера) либо на страхование его жизни или здоровья при осуществлении им добровольческой (волонтерской) деятельности".

Кроме того, норма определяет новые полномочия федеральных органов исполнительной власти — такие, как разработка и реализация государственных программ (подпрограмм) РФ, содержащих мероприятия, направленные на поддержку волонтерства, участие в формировании единой информационной системы в сфере развития волонтерства, оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, волонтерским организациям, в том числе в их взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, информационной, методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям.

"Важно, что предоставление сведений для включения в единую информационную систему в сфере развития добровольчества (волонтерства) осуществляется добровольно" — подчеркнул Гаврилов.