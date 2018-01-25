Путин призвал новое поколение студентов не бояться ошибок

КАЗАНЬ, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал новое поколение студентов, которое может свободно создавать новую моду, музыку, искусство, технологии, не бояться ошибок и всегда искать возможность решить их.

"Вы люди, которые выросли в новое время. Поверьте мне, что у вас большие преимущества по сравнению с теми, кто рос в предыдущие годы. Вы сейчас можете создавать свободно, не думая ни о чем, новые смыслы, новую моду, новую музыку, новое искусство, новые технологии", — сказал Путин на всероссийском форуме студенческих клубов "Вместе вперед!".

Глава государства посоветовал студентам не бояться ошибок и всегда искать возможность преодолеть их и выйти на решения, которые нужны. "И тогда вы, безусловно, будете счастливым успешным поколением. Я искренне вам этого желаю, успехов вам", — добавил президент.

Форум неформальных студенческих клубов "Вместе вперед!" проводится в этом году впервые. Девиз форума: "Россия – страна возможностей".

В России 25 января отмечают Татьянин день. Святая Татьяна считается покровительницей студентов. 25 января (12 по старому стилю) императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета, с тех пор студенты отмечают этот день как свой праздник.