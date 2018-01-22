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Общество

Рособрнадзор назвал даты проведения Всероссийских проверочных работ

10:4022.01.2018
(обновлено: 11:05 22.01.2018)
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© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyУченики на уроке в школе. Архивное фотоУченики на уроке в школе. Архивное фото
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские школьники напишут Всероссийские проверочные работы (ВПР) в марте и апреле 2018 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов
© Пресс-служба Рособрнадзора
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ВПР – это итоговые контрольные работы, проводимые по отдельным учебным предметам для школьников всей страны. ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне.

"Всероссийские проверочные работы (ВПР) весной 2018 года будут проведены для учащихся 4 и 5 классов во всех школах России, в 6 и 11 классах – по решению школ", — говорится в сообщении.

Как сообщило ведомство, первым предстоит написать ВПР по шести учебным предметам выпускникам. В 11 классах ВПР проводятся по решению школы для учащихся, которые не выбрали данные предметы для сдачи в форме ЕГЭ.

В ведомстве также отметили, что с образцами и описаниями ВПР 2018 года для 11 классов можно ознакомиться на сайте ФИПИ, для остальных классов – на портале ВПР.

Согласно представленному расписанию, 20 марта для одиннадцатиклассников пройдет ВПР по иностранным языкам (английскому, немецкому и французскому), 21 марта – по истории, 3 апреля – по географии (ВПР по географии может проводиться как в 11, так и в 10 классах в зависимости от учебного плана школы), 5 апреля – по химии, 10 апреля – по физике, 12 апреля – по биологии.

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ВПР для 4 классов откроет русский язык: первую часть работы учащиеся напишут 17 апреля, вторую – 19 апреля. ВПР по математике пройдет в 4 классах 24 апреля, по окружающему миру – 26 апреля.

Пятиклассникам 17 апреля предстоит написать ВПР по русскому языку, 19 апреля – по математике, 24 апреля – по истории, 26 апреля – по биологии.

Весной 2018 года ВПР в режиме апробации также пройдут для учащихся 6 классов. 18 апреля они напишут проверочную работу по математике, 20 апреля – по биологии, 25 апреля – по русскому языку, 27 апреля – по географии, 11 мая – по обществознанию, 15 мая – по истории.

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© РИА Новости / Александр Натрускин
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Как отметили в Рособрнадзоре, ВПР являются самой массовой оценочной процедурой в системе образования: с момента их введения в 2015 году российские школьники написали около 17 миллионов проверочных работ.

ВПР учащиеся пишут в своих школах. Работы выполняются по заданиям, разработанным на федеральном уровне, и проверяются по единым критериям. Проверка работ участников ВПР осуществляется в день проведения работы коллегиально учителями школы. После проверки результаты вносятся школами в единую информационную систему, с данными которой могут работать эксперты.

"Результаты ВПР могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися по устранению имеющихся пробелов в знаниях. По результатам ВПР не принимаются никакие обязательные решения, важные для определения дальнейшей судьбы и образовательной траектории школьника. Оценки за ВПР не влияют на получение аттестата и на перевод в следующий класс", — подчеркнули в Рособрнадзоре.

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