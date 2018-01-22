ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 янв — РИА Новости. Прокуратура в Ханты-Мансийском автономном округе вслед за следователями проверит рассказ женщины, которой пришлось сойти с рейсового автобуса, так как кондуктор не приняла во внимание ее удостоверение инвалида и потребовала социальный проездной или оплату проезда, сообщила РИА Новости представитель надзорного ведомства Инга Снаткина.
"По данному факту Ханты-Мансийской межрайонной прокуратурой организована проверка, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — заявила собеседница агентства.
В воскресенье в региональном следственном управлении СК РФ сообщили журналистам, что проводят собственную проверку по поводу событий, описанных женщиной-инвалидом, чтобы в числе прочего дать "правовую оценку действиям кондуктора".
Согласно публикации, удостоверение инвалида первой группы до инцидента позволяло женщине бесплатно пользоваться общественным транспортом в Ханты-Мансийске без нареканий со стороны других кондукторов, а социальный проездной она, как сама подчеркивает, "просто еще не получила".