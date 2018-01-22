Прокуратура ХМАО проверит слова инвалида о том, что ее высадили из автобуса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 янв — РИА Новости. Прокуратура в Ханты-Мансийском автономном округе вслед за следователями проверит рассказ женщины, которой пришлось сойти с рейсового автобуса, так как кондуктор не приняла во внимание ее удостоверение инвалида и потребовала социальный проездной или оплату проезда, сообщила РИА Новости представитель надзорного ведомства Инга Снаткина.

Ранее в одном из сообществ в социальной сети "ВКонтакте" появилась публикация жительницы Ханты-Мансийска, инвалида первой группы. Она рассказала, что ей пришлось выйти из автобуса в 27-градусный мороз, так как кондуктор не стала принимать во внимание ее удостоверение инвалида, требуя предъявить проездной или оплатить поездку. Женщине, по собственным словам, пришлось покинуть общественный транспорт на следующей остановке, она поскользнулась и упала на лед, после чего у нее "возобновились боли в ноге и позвоночнике".

"По данному факту Ханты-Мансийской межрайонной прокуратурой организована проверка, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — заявила собеседница агентства.

В воскресенье в региональном следственном управлении СК РФ сообщили журналистам, что проводят собственную проверку по поводу событий, описанных женщиной-инвалидом, чтобы в числе прочего дать "правовую оценку действиям кондуктора".

Согласно публикации, удостоверение инвалида первой группы до инцидента позволяло женщине бесплатно пользоваться общественным транспортом в Ханты-Мансийске без нареканий со стороны других кондукторов, а социальный проездной она, как сама подчеркивает, "просто еще не получила".