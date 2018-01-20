Проект "Бережливая поликлиника" запустят по всей России

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 янв — РИА Новости. Проект "Бережливая поликлиника" в ближайшие три-четыре года будет запущен во всех регионах страны, рассказала в интервью программе "Вести в субботу" министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Мы имеем дорожную карту нашей программы, что в течение ближайших трех-четырех лет внедрение программы будет завершено. Важно отметить, что та часть, которая касается детских поликлиник, отдельно была поддержана президентом России и были выделены дополнительные ресурсы на поддержку материально-технической базы, на оснащение детских поликлиник, поэтому вот та часть программы, которая посвящена детским поликлиникам, она будет идти приоритетно в этом году и в последующие два года", — сказала Скворцова.

Госкорпорация "Росатом" совместно с Министерством здравоохранения России принимает участие в масштабном проекте "Бережливая поликлиника". Он призван повысить эффективность работы лечебно-профилактических учреждений и общую доступность медицинской помощи в 39 регионах страны. Проект в разы сокращает очереди, ускоряет сдачу и выполнение анализов, упрощает запись к терапевту и дает возможность обслуживать гораздо больше пациентов при том же количестве ресурсов. Все это позволяет сберечь время как медицинского персонала, так и пациентов.