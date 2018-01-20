Проект "Бережливая поликлиника" запустят по всей России

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 янв — РИА Новости. Проект "Бережливая поликлиника" в ближайшие три-четыре года будет запущен во всех регионах страны, рассказала в интервью программе "Вести в субботу" министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Госкорпорация "Росатом" совместно с Министерством здравоохранения России принимает участие в масштабном проекте "Бережливая поликлиника". Он призван повысить эффективность работы лечебно-профилактических учреждений и общую доступность медицинской помощи в 39 регионах страны. Проект в разы сокращает очереди, ускоряет сдачу и выполнение анализов, упрощает запись к терапевту и дает возможность обслуживать гораздо больше пациентов при том же количестве ресурсов. Все это позволяет сберечь время как медицинского персонала, так и пациентов.