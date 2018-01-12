Первая семья уже обратилась за новым пособием при рождении ребенка

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Первая семья уже обратилась за пособием из нового пакета мер, заявила вице-премьер Ольга Голодец на совещании по вопросу реализации указа президента РФ "Об объявлении в РФ десятилетия детства".

"Первая семья, которая обратилась за этим пособием — это семья из Вологды, у них родились двойняшки, они сразу обратились…", — заявила Голодец.

Указом президента от 29 мая 2017 года в России объявлено десятилетие детства.

"Наша совместная задача — не только разработать план основных мероприятий до 2020 года, но и его реализовать", — заявила Голодец.

Ожидается, что план будет утвержден на заседании правительства в апреле этого года.

Голодец напомнила, что после заседания координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей, прошедшего 27 ноября прошлого года, президент дал правительству поручения, которые должны быть реализованы в ходе десятилетия детства. Первый блок поручений уже реализуется с 1 января. В частности, приняты федеральные законы о выплатах семьям при рождении первого и второго ребенка, продлен срок действия материнского капитала до 31 декабря 2021 года и расширены возможности его использования, установлены правила субсидирования процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам.