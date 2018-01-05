В Крыму предложили запретить в стране аборты

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости, Виктор Лященко. Активисты крымского отделения Общероссийского общественного добровольческого движения "За жизнь!" попросили Госдуму запретить в стране аборты. Об этом сообщил РИА Новости депутат Симферопольского горсовета Василий Курзяба.

Сегодня в Симферополе активисты передали депутату Госдумы Павлу Шперову петицию. Под обращением подписи поставили семь тысяч человек.

По словам собеседника агентства, Шперов пообещал продвигать инициативу крымчан на федеральном уровне.

"Мы, граждане Российской Федерации, выступаем за прекращение существующей в нашей стране практики легального убийства детей до рождения и требуем внесения в законодательство изменений", — говорится в петиции, текст которой есть в распоряжении РИА Новости.

В частности, активисты выступают за то, чтобы эмбрион признали человеческим существом, жизнь, здоровье и благополучие которого должен защищать закон.

Кроме того, авторы петиции призывают "запретить хирургические и медикаментозные прерывания беременности и противозачаточные средства с абортивным действием".

Общественники также предложили выделять из федерального бюджета деньги беременным женщинам и семьям с детьми на уровне не менее прожиточного минимума.

Во время большой пресс-конференции в декабре Владимир Путин заявил, что в вопросе запрета абортов ничего нельзя "ломать через колено", нужно подходить к проблеме взвешенно. По его словам, при тотальном запрете количество "подпольных абортов" будет расти "махровым цветом".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>