В России вступает в силу закон о телемедицине

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С 1 января 2018 года в России вступает в силу закон о телемедицине, который предусматривает возможность оказания медицинской помощи дистанционно.

Закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2017 года.

Как следует из текста закона, в стране вводится возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.

Кроме того, документ предусматривает возможность выдачи в форме электронного документа рецептов на лекарства, в том числе на содержащие наркотические и психотропные вещества. Однако данная мера, согласно тексту закона, начнет применяться с 1 января 2019 года.

Помимо этого предполагается осуществление консультаций пациента с медиком с применением телемедицинских технологий, то есть дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента лечащим врачом после очного приема (осмотра, консультации), на основании данных о пациенте.

Кроме того, с 1 января дистанционно можно будет и получить полис обязательного медицинского страхования.

Согласно перечню утвержденных правительством услуг в сфере здравоохранения, предоставляемых гражданам в электронной форме, через единый портал государственных и муниципальных услуг теперь включены запись на прием к врачу, вызов доктора на дом, предоставление сведений о прикреплении к медорганизации, запись для прохождения диспансеризации, предоставление сведений об оказанной медпомощи, содержащихся в медицинской карте.

Перечень также включает услуги по предоставлению сведений о полисе обязательного медицинского страхования и страховой организации, предоставлению доступа к электронным медицинским документам, предоставлению застрахованному лицу информации о перечне оказанных ему медуслуг и их стоимости, подаче заявления о выборе страховой медицинской организации.