Путин упростил порядок расходования средств родителями-опекунами инвалидов

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении процедуры предоставления отчета родителями-опекунами недееспособных инвалидов с детства о расходовании средств, причитающихся их подопечным, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в воскресенье.

В соответствии с действующим законодательством, опекуны недееспособных ежегодно предоставляет в орган опеки и попечительства отчет о расходовании денежных средств, зачисляемых на отдельный номинальный счет в кредитной организации для содержания подопечных. Речь идет о суммах алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а также иных выплачиваемых на содержание подопечного средств.

"Опекун, который является родителем недееспособного гражданина, являющегося инвалидом с детства, совместно проживающим с таким гражданином и воспитывающим его с рождения и до достижения им возраста 18 лет, или усыновителем такого гражданина, совместно проживающим с ним и воспитывавшим его с момента усыновления и до достижения им возраста 18 лет, вправе не включать в отчет сведения о расходовании этим опекуном сумм, зачисляемых на отдельных номинальный счет, открытый опекуном", — говорится в документе.

Согласно документу, при ненадлежащем исполнении опекуном обязанностей по охране имущества подопечного орган опеки может потребовать от опекуна отчет о хранении и использовании такого имущества.