МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на три года программу материнского капитала, — до конца 2021-го, соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовой информации.

Как отмечается в документе, в соответствующем законе "в части первой статьи 13 слова "31 декабря 2018 года" заменить словами "31 декабря 2021 года".

Закон предполагает право граждан России на получение материнского капитала при рождении второго, третьего или последующих детей в размере 453 тысяч рублей (на 2017 год).

В настоящее время право на дополнительные меры господдержки может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Из этого правила законом предусмотрены исключения: до достижения ребенком трех лет средства материнского капитала можно использовать на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, сообщается в документе.

Также законом устанавливается еще одно исключение: предоставить гражданам возможность направлять средства материнского (семейного) капитала на оплату образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, а также на оплату иных, связанных с получением дошкольного образования, расходов.