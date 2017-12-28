Медведев поручил Минздраву и Минфину проработать вопросы санитарной авиации

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минздраву и Минфину проработать вопросы расширения перечня регионов, участвующих в проекте "Развитие санитарной авиации", соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина РФ.

"Минздраву России (В.И. Скворцовой), Минфину России (А.Г. Силуанову) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проработать вопросы дополнительного финансирования приоритетных проектов по основному направлению стратегического развития РФ "Здравоохранение" в части: расширения перечня субъектов РФ, участвующих в реализации приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации", при необходимости подготовив соответствующие изменения в паспорт приоритетного проекта", — говорится в сообщении.

Также Минздраву поручено по итогам 2017 года проанализировать лучшие практики организации оказания скорой специализированной медицинской помощи в рамках проекта "Развитие санитарной авиации" в субъектах РФ и учесть их при допланировании.