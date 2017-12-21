Дом ребенка, откуда усыновили Диму Яковлева, не отдает детей иностранцам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Дом ребенка в городе Печоры Псковской области, откуда американской семьей был усыновлен Дима Яковлев, не отдает на усыновление детей иностранным гражданам с 2013 года, сообщила РИА новости главный врач учреждения Наталья Вишневская.

21 декабря 2012 года Госдума РФ приняла в третьем чтении закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", так называемый "закон Димы Яковлева". Этот закон, который является ответом на американский "акт Магнитского" и вводит запрет на усыновление американцами детей из РФ, вступил в силу с 1 января 2013 года.

Дима Яковлев, в честь которого назван закон, был усыновлен американской семьей из дома ребенка в городе Печоры Псковской области. Дима был усыновлен американцами и спустя три месяца погиб, когда его приемный отец Майлс Харрисон оставил мальчика закрытым в машине на 9 часов при 50-градусной жаре. В декабре 2008 года суд оправдал Харрисона. В феврале 2013 года появилась информация о гибели трехлетнего Максима Кузьмина, усыновленного американской семьей из того же дома ребенка, что и Дима Яковлев. Сообщалось, что приемная мать из Техаса кормила малыша из России психотропными препаратами, а перед смертью сильно избила его.

"Мы не отдаем на усыновление наших детей иностранцам с того момента, как вышло постановление главы Псковской области", — сказала Вишневская.

Ранее сообщалось, что в феврале 2013 года по решению губернатора Псковской области в регионе были приостановлены процедуры усыновления детей-сирот. Позже власти региона создали комиссию, которая будет контролировать усыновление детей иностранными гражданами.

Дима Яковлев, родившийся 1 ноября 2006 года, был помещен в областной дом ребенка города Печоры Псковской области, когда он него отказалась родная мать. В феврале 2008 года решением Псковского областного суда Дима был усыновлен американскими гражданами, супругами Харрисонами. По данным российских чиновников, ранее были предприняты неоднократные попытки устроить ребенка в российскую семью, но россияне не захотели усыновлять ребенка, имеющего несколько серьезных заболеваний. Ребенку в новой семье дали имя Чейс.