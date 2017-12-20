Общественники предложили дать врачам право отказывать в проведении абортов

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ предлагает наделить врачей неоспоримым правом отказываться от проведения абортов по соображениям совести, сообщает издание RT.
"Поэтому в том числе актуальной остается проблема полноценной реализации права медицинских работников и фармацевтов на отказ от соучастия в совершении абортов по соображениям совести", — цитирует издание проект.
По словам одного из авторов инициативы, координатора Общероссийского общественного движения "За жизнь!" Сергея Чеснокова, врачам трудно отказаться от проведения абортов, так как они сталкиваются с давлением руководства.
Также, согласно проекту, предлагается рассматривать эмбрион и плод как второго пациента, лечить его от каких-либо заболеваний и патологий во время развития в утробе. Документ планируют окончательно утвердить и направить в Минздрав и профильные комитеты Госдумы до конца 2017 года.
В Минздраве RT пояснили, что действующие законы дают врачам возможность отказаться от проведения аборта. Для этого нужно письменно уведомить руководство. В таком случае медицинская организация должна найти врачу замену.