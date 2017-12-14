Рособрнадзор рассказал, сколько вузов выполнили требования к сайтам

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Только 84 из 1600 российских вузов выполнили требования, предъявляемые к сайту образовательной организации и информации, которая должна там содержатся, об этом свидетельствуют результаты мониторинга Рособрнадзора.
"Полностью выполнили условия мониторинга только 84 проанализированные образовательные организации. У 10% вузов нарушений оказалось свыше 30%. 319 образовательных организаций не были представлены официальными сайтами или же ресурсы должным образом не функционировали", — говорится в сообщении.
Как рассказала замглавы Рособрнадзора Наталия Наумова, состав анализируемой информации — обязательные сведения, которые должны присутствовать на сайтах. Никакой дополнительной информации у образовательных организаций не запрашивалось.
Кроме того, на сайте "вузов-нарушителей" часто не указаны сведения о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ, их описание, персональный состав педагогов с уровнем квалификации и опыта работы и условия обучения лиц с ОВЗ.
Кроме того, при информировании абитуриентов о порядке приема 2017 и 2018 годов на официальных сайтах ряда образовательных организаций не были указаны правила и сроки проведения вступительных испытаний, подачи и рассмотрения апелляций, количество мест приема на обучение, сведения об особых правах и преимуществах.
Как сообщила пресс-служба ведомств, члены Общественного совета Рособрнадзора поддержали проведение мониторинга, также был намечен план работы с полученными результатами и определения критериев оценивания. Компонент мониторинга сайтов в части открытости данных по обучению лиц с ОВЗ будет представлен и в следующем году в качестве одного из важнейших.
ФИС ГИА и приема — федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования.