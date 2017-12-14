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Общество

Рособрнадзор рассказал, сколько вузов выполнили требования к сайтам

12:3214.12.2017
(обновлено: 12:54 14.12.2017)
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© Fotolia / Pavel IgnatovСайт. Архивное фотоСайт. Архивное фото
© Fotolia / Pavel Ignatov

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Только 84 из 1600 российских вузов выполнили требования, предъявляемые к сайту образовательной организации и информации, которая должна там содержатся, об этом свидетельствуют результаты мониторинга Рособрнадзора.

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Как рассказали в ведомстве, Рособрнадзор в 2017 году провел мониторинг 1592 вузов, 64% из них — государственные вузы и их филиалы, 36% — негосударственные. При проведении мониторинга использовалась автоматизированная информационная система "Мониторинг" Рособрнадзора — специально разработанный программный продукт, который сканировал сайты вузов на предмет соблюдения законодательства в сфере высшего образования.

"Полностью выполнили условия мониторинга только 84 проанализированные образовательные организации. У 10% вузов нарушений оказалось свыше 30%. 319 образовательных организаций не были представлены официальными сайтами или же ресурсы должным образом не функционировали", — говорится в сообщении.

Как рассказала замглавы Рособрнадзора Наталия Наумова, состав анализируемой информации — обязательные сведения, которые должны присутствовать на сайтах. Никакой дополнительной информации у образовательных организаций не запрашивалось.

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По данным ведомства, в части неисполнения требований по внесению сведений в ФИС ГИА и приема зафиксированы такие нарушения, как определение образовательной организацией минимального количества баллов для вступительного испытания меньше порога, установленного Рособрнадзором; несоответствие сведений о количестве баллов ЕГЭ в приказах о зачислении результатам, содержащимся в ФИС ГИА и приема.

Кроме того, на сайте "вузов-нарушителей" часто не указаны сведения о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ, их описание, персональный состав педагогов с уровнем квалификации и опыта работы и условия обучения лиц с ОВЗ.

Кроме того, при информировании абитуриентов о порядке приема 2017 и 2018 годов на официальных сайтах ряда образовательных организаций не были указаны правила и сроки проведения вступительных испытаний, подачи и рассмотрения апелляций, количество мест приема на обучение, сведения об особых правах и преимуществах.

Как сообщила пресс-служба ведомств, члены Общественного совета Рособрнадзора поддержали проведение мониторинга, также был намечен план работы с полученными результатами и определения критериев оценивания. Компонент мониторинга сайтов в части открытости данных по обучению лиц с ОВЗ будет представлен и в следующем году в качестве одного из важнейших.

ФИС ГИА и приема — федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования.

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