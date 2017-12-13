Свыше 2,3 тыс сирот устроили в приемные семьи Подмосковья с начала года

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В приемные семьи в Московской области с начала 2017 года устроили уже более 2,3 тысячи детей-сирот, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.

"С начала года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в приемные семьи уже более 2,3 тысячи детей-сирот", — сообщила Забралова.

По данным пресс-службы, всего в Подмосковье насчитывается 3979 приемных семей, 468 из которых созданы в этом году. В замещающих семьях воспитываются более 15,5 тысяч детей-сирот. Кроме того, более 8,5 тысяч детей воспитываются в семьях усыновителей.

По словам министра образования Московской области Марины Захаровой, в регионе работает 72 школы подготовки приемных семей. Занятия в них проводят психологи, социальные педагоги, медики, юристы. За одиннадцать месяцев этого года специалисты школ приемных родителей подготовили более 2,5 тысяч потенциальных опекунов-усыновителей.

"Значительная работа проводится и по поддержке детей-сирот после их выпуска из детских домов. В этом году мы приобретем 768 жилых помещений для детей-сирот. В прошлом году эта цифра составляла 646. За последние три года мы обеспечили жильем свыше двух тысяч сирот", — отметила Захарова.