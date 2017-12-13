Госдума приняла в I чтении проект о выплатах при рождении ребенка

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о ежемесячных адресных выплатах семьям при рождении первого или второго ребенка.

"Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка приобретут граждане Российской Федерации…, в случае если ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превысит 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проект закона определяет, какие виды доходов, полученные в денежной форме, учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной выплаты.

При этом размер ежемесячной выплаты предлагается приравнять к размеру прожиточного минимума для детей, который установлен в субъекте РФ за второй квартал предшествующего года. Ежемесячная выплата будет назначаться на один год. По истечении этого срока гражданин должен будет подать новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет, следует из сопроводительных документов к документу.

Отмечается, что функции по осуществлению ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка возлагаются на органы социальной защиты населения, при рождении или усыновлении второго ребенка — на территориальные органы Пенсионного фонда РФ.

В сопроводительных документах отмечается, что средний размер ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением второго ребенка составит в 2018 году — 10 тысяч 523 рубля; в 2019 году — 10 тысяч 836 рублей; в 2020 году — 11 тысяч 143 рубля.

Президент России Владимир Путин ранее озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере. В частности, он предложил продлить программу по выплате маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок. Кроме того, с января 2018 года будет установлена адресная ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет полутора лет. Как сообщила позднее вице-премьер Ольга Голодец, всего на эти меры за 2018-2020 годы потребуется около 500 миллиардов рублей.