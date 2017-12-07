В Подмосковье за ноябрь к врачу онлайн записались около 900 тыс человек

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Только за один месяц на прием к врачу в Подмосковье записались порядка девятисот тысяч человек, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова, слова которой цитирует ее пресс-служба.

"В Московской области в ноябре 2017 года 895 тысяч человек записались на прием к врачу через интернет. Через инфоматы, установленные в поликлиниках, и единый контактный центр на прием к врачу записались 358 тысяч и 215 тысяч человек соответственно", — сказала Забралова.

Возможность зарегистрироваться на прием к медицинскому специалисту через всемирную сеть была предоставлена жителям Московской области в феврале прошлого года. И с 1 августа 2016 года была введена практика прикрепления к поликлинике через портал госуслуг. А с 1 сентября текущего года в Подмосковье полностью отменили запись через регистратуру непосредственно в поликлиниках. Теперь в Московской области к врачу можно записаться только через сайт государственных услуг, инфоматы или позвонив в единый контактный центр.