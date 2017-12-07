МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Потребность в яслях для детей до трех лет в РФ оценивается в 420 тысяч мест, решить проблему планируется к 2021 году, сообщила журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Мы примерно оцениваем число обращений в отношении детей возраста до трех лет в 420 тысяч. Мы надеемся, что эта программа будет реализована до 2021 года по всей Российской Федерации", — сказала Голодец.

По ее словам, на сегодняшний день родители порядка 326 тысяч малышей заявили о том, что они хотели бы получить место в яслях "буквально сегодня". "Мы понимаем, что с началом реализации этой программы очередь возрастет, так всегда бывает. Потому что, когда людям понятно, что их желание не реализуемо — это одна ситуация, а когда молодые родители понимают, что появление в очереди действительно открывает им возможности для записи в ясли — то очередь увеличится", — отметила вице-премьер.

Она отметила, что программа создания мест в яслях будет осуществляться регионами в рамках софинансирования, в следующем году на эти цели из федерального бюджета будет выделено в размере 24,5 миллиарда рублей.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре на заседании координационного совета национальной стратегии действий в интересах детей заявил, что нужно как можно быстрее решить проблему с очередями в ясли.