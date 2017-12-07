Правительство расширило число категорий претендентов на гранты президента

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Правительство России добавило учащихся техникумов и колледжей в список тех, кто может претендовать на президентские гранты. Соответствующее постановление размещено на сайте кабинета в четверг.

Президент Владимир Путин 28 сентября подписал указ, в соответствии с которым перечень получателей грантов для поддержки выдающихся студентов, был расширен — с 2017-2018 учебного года на них могут претендовать учащиеся техникумов и колледжей. Президент также поручил правительству за три месяца привести документы в соответствие с этим указом. Ранее гранты предоставлялись только студентам по программам бакалавриата и специалитета.

"В круг претендентов на получение грантов включены лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена. Изменён механизм разработки методики рейтинговой оценки мероприятий, по итогам которых определяется перечень претендентов на получение грантов. Полномочия по её разработке возложены на экспертную группу, созданную Национальным координационным советом по поддержке молодых талантов России, а её согласование – на Минобрнауки России", — говорится в справке к документу.

Кроме того, Медведев расширил перечень достижений, позволяющих претендовать на гранты.

"В перечень мероприятий, по итогам которых определяются претенденты, включены мероприятия инженерной и технической направленности. Установлен период учёта результатов участия претендентов в таких мероприятиях – два учебных года, предшествующих году поступления в образовательную организацию (в действующей редакции такой период не определён)", — сообщает кабинет.

Меняются также правила выявления одаренных детей — расширяется перечень мероприятий, по результатам которых определяются потенциальные кандидаты.

"Это позволит увеличить круг лиц – претендентов на получение грантов, в том числе за счёт обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования. Принятые решения будут способствовать оптимизации отбора претендентов на получение грантов и повышению эффективности расходования средств, выделяемых на их выплату", — говорится в сообщении.