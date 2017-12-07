В Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости гепатитом А в России

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Заболеваемость острым гепатитом А в России за десять месяцев 2017 года выросла на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, говорится в статистических данных Роспотребнадзора, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Заболеваемость острым гепатитом А в январе-октябре 2017 года составила 5,06 на 100 тысяч населения против 3,43 аналогичного периода 2016 года — рост на 47,7%", — говорится в документе.
Регионы-лидеры
Высокие показатели заболеваемости — более чем в 1,5 раза превышающие среднероссийский показатель — отмечены в Удмуртской Республике: 16,02 на 100 тысяч населения, при среднемноголетних показателях (СМП) — 5,29, Пермском крае (10,78 при СМП 5,97), Пензенской (10,72 при СМП 4,38), Новгородской (9,88 при СМП 4,08), Ивановской (9,29 при СМП 7,89), Иркутской (8,58 при СМП 4,61), Архангельской (8,55 при СМП 2,42) областях. Высоки показатели заболеваемости в Москве (8,92 при СМП 5,07) и Санкт-Петербурге (7,64 при СМП 6,07). Также среди лидеров по заболеваемости Калужская, Новосибирская, Калининградская, Костромская, Самарская области.
Также, по данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года отмечается рост заболеваемости брюшным тифом – в 2,2 раза, энтеровирусными инфекциями (ЭВИ) – в 1,6 раза, в том числе энтеровирусным менингитом – на 14,5%, эпидемическим паротитом – в 5 раз, корью – в 4,3 раза, острым вирусным гепатитом Е – на 30,2%, туляремией – на 46,9%, менингококковой инфекцией – на 13,5%, в том числе генерализованными формами — на 10,1%, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) – на 40,7%, лихорадкой Ку – в 1,5 раза, ветряной оспой – на 9%.
Кроме того, согласно документу, за 9 месяцев в России зарегистрировано 78 случаев впервые выявленной малярии или 0,05 на 100 тысяч населения.
Также, по данным Роспотребнадзора, за девять месяцев зарегистрирован один случай бешенства (Республика Крым), три случая острого паралитического полиомиелита, ассоциированного с вакциной (Астраханская область, Кабардино-Балкарская Республика и Москва), 27 случаев трихинеллеза, 24 случая брюшного тифа, а также пять случаев краснухи.
Позитивные изменения
При этом в России заметно снизилась заболеваемость дизентерией, краснухой, коклюшем, сальмонеллезом и рядом других заболеваний, говорится в материалах Роспотребнадзора.
За январь-октябрь не зарегистрировано ни одного случая дифтерии, сибирской язвы, эпидемического сыпного тифа, болезни Брилля.