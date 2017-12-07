В Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости гепатитом А в России

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Заболеваемость острым гепатитом А в России за десять месяцев 2017 года выросла на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, говорится в статистических данных Роспотребнадзора, которые есть в распоряжении РИА Новости.

По определению Всемирной организации здравоохранения, гепатит А — это болезнь печени вирусного происхождения, которая может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Вирус гепатита А (HAV) передается при потреблении загрязненных продуктов питания и воды или при прямом контакте с инфицированным человеком.

"Заболеваемость острым гепатитом А в январе-октябре 2017 года составила 5,06 на 100 тысяч населения против 3,43 аналогичного периода 2016 года — рост на 47,7%", — говорится в документе.

Регионы-лидеры

Высокие показатели заболеваемости — более чем в 1,5 раза превышающие среднероссийский показатель — отмечены в Удмуртской Республике: 16,02 на 100 тысяч населения, при среднемноголетних показателях (СМП) — 5,29, Пермском крае (10,78 при СМП 5,97), Пензенской (10,72 при СМП 4,38), Новгородской (9,88 при СМП 4,08), Ивановской (9,29 при СМП 7,89), Иркутской (8,58 при СМП 4,61), Архангельской (8,55 при СМП 2,42) областях. Высоки показатели заболеваемости в Москве (8,92 при СМП 5,07) и Санкт-Петербурге (7,64 при СМП 6,07). Также среди лидеров по заболеваемости Калужская, Новосибирская, Калининградская, Костромская, Самарская области.

Также, по данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года отмечается рост заболеваемости брюшным тифом – в 2,2 раза, энтеровирусными инфекциями (ЭВИ) – в 1,6 раза, в том числе энтеровирусным менингитом – на 14,5%, эпидемическим паротитом – в 5 раз, корью – в 4,3 раза, острым вирусным гепатитом Е – на 30,2%, туляремией – на 46,9%, менингококковой инфекцией – на 13,5%, в том числе генерализованными формами — на 10,1%, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) – на 40,7%, лихорадкой Ку – в 1,5 раза, ветряной оспой – на 9%.

Роспотребнадзор выявил и превышение среднемноголетних показателей, в частности, по эпидемическому паротиту – в 6,1 раза, энтеровирусным инфекциям — в 2,9 раза, энтеровирусному менингиту – на 47,4%, острым кишечным инфекциям установленной этиологии – на 15%, геморрагической лихорадке с почечным синдромом – на 13,5%, внебольничной пневмонии – на 10,7%.

Кроме того, согласно документу, за 9 месяцев в России зарегистрировано 78 случаев впервые выявленной малярии или 0,05 на 100 тысяч населения.

Также, по данным Роспотребнадзора, за девять месяцев зарегистрирован один случай бешенства (Республика Крым), три случая острого паралитического полиомиелита, ассоциированного с вакциной (Астраханская область, Кабардино-Балкарская Республика и Москва), 27 случаев трихинеллеза, 24 случая брюшного тифа, а также пять случаев краснухи.

Позитивные изменения

При этом в России заметно снизилась заболеваемость дизентерией, краснухой, коклюшем, сальмонеллезом и рядом других заболеваний, говорится в материалах Роспотребнадзора.

"За январь-октябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в Российской Федерации зарегистрировано снижение заболеваемости по следующим нозологическим формам: сальмонеллезные инфекции (кроме брюшного тифа) – на 17,4%, бактериальная дизентерия (шигеллез) – на 27,2%, острый вирусный гепатит В – на 8%, хронический вирусный гепатит В – на 5,6%, хронический вирусный гепатит С – на 3,6%, краснуха – в 8,2 раза, коклюш – на 44,2%, лихорадка Западного Нила – в 10,3 раза, крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) – в 2,1 раза", — говорится в документе. Также впервые выявленный бруцеллез обнаруживался на 7,9% реже, туберкулез органов дыхания находили на 8,6% реже, впервые выявленный сифилис – на 8,1%, гонококковую инфекцию – на 23,3%, псевдотуберкулез – на 24,7%, астраханскую пятнистую лихорадку – на 39,6%, внебольничные пневмонии – на 5,3%.

За январь-октябрь не зарегистрировано ни одного случая дифтерии, сибирской язвы, эпидемического сыпного тифа, болезни Брилля.