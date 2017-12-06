"Волонтерство – это модно". Лучшие добровольцы России получили награды

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Церемония вручения премий "Доброволец России — 2017" прошла в Москве. На ней присутствовало 15 тысяч волонтеров и организаторов добровольческих движений со всей страны. Награду в номинации "Волонтер года" москвичу Максиму Токареву вручал лично президент РФ Владимир Путин.

В комментарии РИА Новости Токарев рассказал, что ему было очень приятно получить такую награду из рук главы государства.

"Эмоции переполняют. Не ожидал, что меня выберут добровольцем года. Столько работы проделано с 2011 года, что заслужили такую награду, вся моя команда заслужила… Многое сделано благодаря команде", — сказал он.

Благодаря Токареву, руководителю общественного международного проекта "Сохраним Байкал", было проведено более 150 крупных мероприятий для сохранения природы.

Победительница в номинации "Медицинское волонтерство" Алена Потапова отметила, что такое внимание государства очень хорошо сказывается на добровольчестве и волонтерстве. "Сейчас, мне кажется, без волонтеров никуда, потому что, во-первых, это необходимо и это модно. Во-вторых, молодежно: почти вся молодежь задействована в подобных движениях", — считает автор и руководитель проекта "Профилактика социально значимых заболеваний" в Республике Мордовия.

Кристина Зорина, волонтер рязанского регионального отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", призналась, что получить награду в номинации "Волонтерство Победы" было для нее очень неожиданно. "Я очень благодарна, так как это было признание именно наших ребят. Я хочу сказать им спасибо, так как те вечера и дни, когда они искали, откладывали работу или учебу для поиска, прошли не зря", — подчеркнула она.

По словам Кристины Зориной, то, что следующий год объявлен Годом волонтерства, придаст импульс развитию этого движения.

Добровольчество решает разные социальные проблемы, начиная с подростковой преступности и заканчивая проблемами экологии, отметила Кристина Станкевич. Она получила награду в номинации "Социальное волонтерство" за проект "Другими глазами", направленный на создание условий для социальной адаптации подростков, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

"Этот год очень показательный в развитии добровольчества. Наши достижения были заметны и сложились в такую картину, что Владимир Владимирович принял решение сделать 2018 год Годом добровольчества", — заключила Станкевич.