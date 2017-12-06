Скворцова усомнилась в чистых помыслах благотворительных фондов

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова усомнилась в том, что благотворительные фонды всегда действуют с чистыми помыслами, поскольку в России нет очереди на высокотехнологичную медпомощь, и за рубежом проводятся только операции по трансплантации сердца и комплекса сердце-легкое у детей.
Она отметила, что очереди на высокотехнологичную медицинскую помощь в России нет.
"У нас менее двух недель на детей и менее трех недель на взрослых. За исключением ведущих федеральных центров, куда люди сами записываются под расписку, потому что хотят только туда. Вот там возникает искусственная очередь", — заявила она.
Министр отметила, что единственные показания, по которым из России сейчас направляют за рубеж — это пересадка сердца и комплекса сердце-легкое у детей.
"И мы надеемся, что после того, как мы вместе примем новый закон, который пять лет готовился по донорству., мы сможем это делать на территории нашей страны, поскольку специалисты высочайшей квалификации у нас есть", — заявила Скворцова.