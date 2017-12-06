Скворцова усомнилась в чистых помыслах благотворительных фондов

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова усомнилась в том, что благотворительные фонды всегда действуют с чистыми помыслами, поскольку в России нет очереди на высокотехнологичную медпомощь, и за рубежом проводятся только операции по трансплантации сердца и комплекса сердце-легкое у детей.

"Мы создали при Минздраве специальный координационный совет, куда вошли 21 благотворительная организация — самые крупные в нашей стране — у нас есть кодекс взаимодействия. Если они собирают деньги по-честному на какого-то больного, пусть согласуют с Минздравом — может государство бесплатную помощь оказать квалифицированную этому человеку или нет. Вот когда этого не происходит, всегда вызывают сомнения в помыслах. Потому что если вы посмотрите перечень, на какие заболевания собираются деньги, на косолапость у ребенка, которую мы 50 лет эффективно лечим, какие-то другие…" — сказала Скворцова.

Она отметила, что очереди на высокотехнологичную медицинскую помощь в России нет.

"У нас менее двух недель на детей и менее трех недель на взрослых. За исключением ведущих федеральных центров, куда люди сами записываются под расписку, потому что хотят только туда. Вот там возникает искусственная очередь", — заявила она.

Министр отметила, что единственные показания, по которым из России сейчас направляют за рубеж — это пересадка сердца и комплекса сердце-легкое у детей.

"И мы надеемся, что после того, как мы вместе примем новый закон, который пять лет готовился по донорству., мы сможем это делать на территории нашей страны, поскольку специалисты высочайшей квалификации у нас есть", — заявила Скворцова.