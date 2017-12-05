Скворцова призвала объединить банки доноров в России и в Европе

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова высказалась за объединение банков доноров России и Европы, это позволило бы сократить расходы на их поиски.

"Поиск доноров в центральной Европе, в северной Европе в зависимости от особенностей генетики — это требует ресурсов, которые страна не обеспечивает. И вот на поиск доноров за рубежом тратят деньги тоже благотворители. Для того чтобы мы преодолели, и отказались от их помощи, нам нужно соединить эти банки (доноров): европейский и наш, для того чтобы и европейцы могли у нас искать, среди наших доноров совместимых. Над этим мы работаем, понимание — оно есть, в принципе", — сказала Скворцова.