В Москве прошел чемпионат по профмастерству среди людей с инвалидностью

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В преддверии Международного дня инвалидов в столице прошел третий национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс".

Его участниками стали более 900 победителей региональных чемпионатов из 73 субъектов РФ. Соревнования проходили по 67 компетенциям, а итоговые результаты оценивали эксперты. Основными площадками чемпионата стали павильон №69 на ВДНХ и Российский государственный социальный университет.

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям соревнований. "За прошедшие годы "Абилимпикс" завоевал общественное признание, стал авторитетной площадкой для решения широкого круга задач, связанных с профессиональной ориентацией и мотивацией людей с инвалидностью к дальнейшему профессиональному и личностному росту, повышением уровня их трудоустройства", говорится в телеграмме.

Мероприятие также стало уникальной площадкой для проведения дискуссий о проблеме трудоустройства инвалидов: в рамках "Абилимпикса" прошел ряд пленарных заседаний и круглых столов, где обсуждалась тема помощи таким людям на государственном уровне.

Чемпионаты "Абилимпикс" — это соревнования людей с инвалидностью в современных и востребованных рынком труда профессиях. Принять участие в них могут школьники, студенты и молодые специалисты. На площадках чемпионата они могут найти потенциального работодателя для реализации своих желаний и навыков. В 2017 году в отборочных соревнованиях приняли участие более 4 тысяч людей с инвалидностью из 75 субъектов РФ.

"Абилимпикс" — часть открытой платформы "Россия — страна возможностей", реализация которой началась с указания президента страны Владимира Путина наладить работу социальных лифтов. Платформа осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов. Все они рассчитаны на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.