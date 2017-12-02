"Артек" принял почти сто тысяч детей с 2014 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости. Международный детский центр "Артек" в первом квартале 2018 года примет 100-тысячного ребенка с момента, когда Крым стал субъектом Российской федерации в 2014 году, сообщил журналистам генеральный директор центра Алексей Каспржак.

"Мы принимаем 100 тысяч детей в первом квартале будущего года, это начиная с июня 2014 года. Всего за свою 92-летнюю историю лагерь принял полтора миллиона человек, то есть это одна пятнадцатая часть. Это много", — сказал Каспржак.

В этой связи центр, принимающий детей из 62 стран мира, в полной мере является крупнейшим международным детским лагерем, отметил директор. В текущем году "Артек" примет более 39 тысяч детей.

"С вводом в строй в 2019 году лагеря "Солнечный" число отдохнувших здесь ребят увеличится до 50 тысяч в год. В этом смысле мы лидеры", — сказал Каспржак.

"Артек" расположен в Крыму, на побережье Черного моря, в поселке городского типа Гурзуф. Глобальная реконструкция детского центра началась в 2014 году. К началу первой летней смены 2015 года было реконструировано шесть детских лагерей — "Лазурный", "Янтарный", "Хрустальный", "Морской", "Речной" и "Озерный". Еще три детских лагеря — "Лесной", "Полевой" и "Кипарисный" — приняли первых детей летом 2016 года. Все лагеря соответствуют требованиям Роспотребнадзора, нормам и стандартам российского законодательства.

В 2019 году вступит в строй новый лагерь у береговой линии – "Солнечный", который будет способен принимать в одну смену более тысячи детей. "Артек" является крупнейшим детским центром мира, с 2016 года — член Международной ассоциации детских лагерей (ICF).

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