Больные диабетом дети посетят "Артек"

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости. Первая группа детей, больных сахарным диабетом, приедут на отдых в "Артек" в конце года, сообщил журналистам генеральный директор центра Алексей Каспржак.

Соглашение об отдыхе детей-диабетиков в "Артеке" было подписано между детским центром и Национальным медицинским и исследовательским центром Минздрава РФ в октябре.

"В последнюю новогоднюю смену мы принимаем этих детей, их будет немного, 15-20 человек, это будет ноу-хау не только для России, но и в мире. Вопрос не только в том, что детей нужно сопровождать, а в том, что дети, которые были ограничены в возможностях, даже просто попасть в детский лагерь, благодаря образовательным программам не чувствовали себя ограниченными", — сказал Каспржак.

Детей-диабетиков не может принимать ни один другой детский лагерь в стране, отметил гендиректор центра. Важнейшей целью отдыха таких детей в "Артеке" является вовлечение их в жизнь лагеря, чтобы они не чувствовали себя отделенными от сверстников, отметил Каспржак.

"Артек" расположен в Крыму, на побережье Черного моря, в поселке городского типа Гурзуф. Глобальная реконструкция детского центра началась в 2014 году. К началу первой летней смены 2015 года было реконструировано шесть детских лагерей — "Лазурный", "Янтарный", "Хрустальный", "Морской", "Речной" и "Озерный". Еще три детских лагеря — "Лесной", "Полевой" и "Кипарисный" — приняли первых детей летом 2016 года. Все лагеря соответствуют требованиям Роспотребнадзора, нормам и стандартам российского законодательства.

В 2019 году вступит в строй новый лагерь у береговой линии – "Солнечный", который будет способен принимать в одну смену более тысячи детей. "Артек" является крупнейшим детским центром мира, с 2016 года — член Международной ассоциации детских лагерей (ICF).

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