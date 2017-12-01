Кудрин рассказал, как остановить эпидемию ВИЧ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что остановить эпидемию ВИЧ в России можно, для этого необходимо обеспечить лекарствами всех инфицированных.

"Четверть россиян до 24 лет уверены, что в стране эпидемия ВИЧ. 76% молодёжи сочувствуют людям с ВИЧ. Остановить эпидемию в России можно. Нужно обеспечить лечением 100% всех ВИЧ-инфицированных", — написал Кудрин в сети микроблогов Twitter

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря в соответствии с решением ВОЗ и Генеральной Ассамблеи ООН в 1988 году. Основными целями Всемирного дня борьбы со СПИДом являются привлечение внимания к профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, обмен опытом по противодействию инфекции, формирование достойного отношения к ВИЧ-инфицированным.