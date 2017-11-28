Эксперт оценил пользу социальных предложений Путина

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Инициативы в социальной сфере, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, помогут России выбраться из демографической "ямы" и ответить на социальные ожидания населения в начале нового политического цикла, считает советник Института современного развития Никита Масленников.

Президент РФ Владимир Путин во вторник озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере. В частности, президент предложил продлить программу по выплате маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок. Кроме того, с января 2018 года будет установлена ежемесячная выплата на рождение первенца до полутора лет. Всего, по словам Путина, выплаты по программе по поддержке семей с первенцем составят 144,5 миллиарда рублей за три года.

"В целом эти инициативы абсолютно оправданы, во-первых, потому, что они просто необходимы по жизни, надо думать о том, как мы будем выползать из этой демографической ямы, как стабилизировать численность населения страны на ближайшие 20 лет. Во-вторых, конечно, это еще и ответ на определенные социальные ожидания населения в начале нового политического цикла", — сказал Масленников РИА Новости.

Деньги найдутся

Экономист считает, что в бюджете найдутся деньги на выполнение инициатив президента. Источником для финансирования озвученных социальных проектов могут стать допдоходы бюджета, в том числе от сделки ОПЕК+, а также Резервный фонд.

"По источникам — я не думаю, что нет денег. Давайте исходить из того, что ситуация с доходами от цен на нефть и ОПЕК+ все-таки по расчетам того же Минэнерго, которые не опровергал Минфин, даст дополнительные доходы привлечь в годовом выражении от 700 миллиардов до триллиона рублей. Это за счет ситуации на рынке и действия формата ОПЕК+. Если он еще будет продлен на следующий год — возможно, что мы получим продолжение этого эффекта. Вот тот источник, который вполне может быть использован для вот этих вот дел", — сказал Масленников.

"Причем важно иметь в виду, что какие-то средства от дополнительных нефтегазовых доходов перечисляются в Фонд национального благосостояния, какие-то непосредственно поступают в бюджет. Поэтому здесь возникает еще дополнительный источник — это наш суверенный фонд, из которого можно финансировать эти все меры", — добавил он.

По мнению Масленникова, сложности могут возникнуть не с изысканием источников финансирования социальных проектов, а с определением адресности такого финансирования.

"Я думаю, вопрос здесь упирается не в отсутствие источников как таковых, а в очень тщательный и взвешенный расчет, сколько и когда таких денег потребуется. А это уже вызов для демографической статистики, для всех органов, предстоит немалая работа, чтобы понять, кому действительно нужно, как и когда", — говорит экономист.

Логичные решения

России требуется увеличивать рост населения и стимулировать деторождаемость, поэтому предложенные президентом меры — логичные и оправданные, считает Масленников.

"Что касается ипотеки — это действительно обсуждалось последние полторы-две недели, этот вопрос был предметом совещаний и встреч. Поэтому здесь, я думаю, готовность определенная есть. Тем более что есть там и переходящие деньги на следующий год, и определенный резерв на различного рода меры социальной и иной поддержки заложены и на 2018 год и очевидно на следующий год", — рассказал эксперт.

"Поэтому здесь, я думаю, с источниками должно быть все нормально, тем более понятна целевая функция этих мер, потому что мы уже в следующем году сталкиваемся с достаточно серьезной ситуацией на рынке труда, когда примерно 300 тысяч человек с него уйдет и дальше до 2024 года по меньшей мере у нас должны постоянно сокращения с рынка труда, от 300 до 600 тысяч. Поэтому естественно, демографическая проблема требует повышенного внимания с учетом того, что нам нужно стимулировать деторождаемость и рост населения с тем, чтобы на рубеже 2030-2035 годов более-менее выровнять ситуацию", — отметил Масленников.

По его словам, материнский капитал уже оправдал себя как инструмент поддержки молодых семей, поэтому решение о его продлении правильное.

"Что касается материнского капитала — это тоже оправданное решение, здесь действительно было немало дискуссий в течение года о том, что делать дальше. Мера абсолютная логичная и правильная, так как маткапитал себя оправдал как мера социальной поддержки молодых семей. В повестке дня еще остается вопрос его индексации, когда для этого будут бюджетные возможности", — сказал Масленников.

"Все это логичные решения, но как всегда президент осторожен, так как за этим, по всей видимости, последует перечень поручений правительству проработать. А дальше — впереди работа над бюджетом 2018, потом 2019 годов и так далее", — заключил экономист.