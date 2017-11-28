Путин предложил повышать доступность и качество медпомощи детям

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Нужно последовательно заниматься повышением доступности и качества оказания медицинской помощи детям, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании координационного совета национальной стратегии действий в интересах детей.

"Нам необходимо предметно и последовательно заниматься повышением доступности медицинского обслуживания детей и, безусловно, улучшением его качества. Уже говорил неоднократно, в последние годы был совершен хороший рывок в создании в регионах перинатальных центров, однако состояние большинства детских поликлиник, их оснащенность, оборудование оставляет желать лучшего", — сказал Путин.

Он отметил, что пока еще существуют проблемы с очередями и записью к нужным специалистам. "Такое положение дел также служит сдерживающим фактором при принятии решений о рождении детей. Да и вообще, это просто нужно исправлять, улучшать", — добавил президент.