Минобрнауки заявило об отставании в реализации программы строительства школ

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Программа по созданию новых мест в российских школах в 2018-2020 годах реализуется с большим отставанием; дополнительные средства, выделенные на программу по строительству школ, смогут закрыть проблему лишь частично, заявила замминистра образования и науки Валентина Переверзева на заседании бюджетного комитета в Совете Федерации.

"Потребность в регионах есть. Она подтверждена. И это абсолютно свежий мониторинг, который был проведён в прошлую неделю в регионах. Цифры, которые в программе, могу назвать, но они ужасающие. Отставание у нас очень большое. Мы сейчас уже обязаны изменить программу, потому что у нас уже отставание от программы есть на 2016, 2017 годы", — заявила Переверзева.

Она напомнила, что на 2018-2020 годы 72 субъекта Российской Федерации получат субсидию из федерального бюджета на строительство школ.

"В итоге у нас в плане стоит 74,5 миллиарда рублей. Это нам даст возможность ввести 122 576 мест", — сообщила замминистра.

Тем не менее, мониторинг по заявкам от регионов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета в целях создания новых школьных мест на 2018 – 2020 годы, показал необходимость создания дополнительных мест – 131 584 места в 2018 году, на что потребуется 89,3 миллиарда рублей; 253 941 места в 2019-2020 годах, на что потребуется 171 миллиард рублей.

"Это если сейчас учитывать обращения. У нас 50 миллиардов рублей плюс примерно 25,5 (миллиардов дополнительных). В принципе частично мы решаем эту проблему. Но опять же частично", — сказала Переверзева.