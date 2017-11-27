Ник Вуйчич назвал три способа, как стать счастливым

Мотивационный тренер, меценат и автор книг Ник Вуйчич во время выступления на форуме Synergy Global Forum в Олимпийском. 27 ноября 2017

Мотивационный тренер, меценат и автор книг Ник Вуйчич во время выступления на форуме Synergy Global Forum в Олимпийском. 27 ноября 2017

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Писатель, меценат и мотивационный оратор Ник Вуйчич рассказал на форуме Synergy Global Forum о трех способах почувствовать себя счастливым.

"Я думаю, что любой, кто находится в депрессии или ест для того, чтобы чувствовать себя счастливым, должен сесть и написать 5-10 вещей, за которые он благодарен. И ему нужно помнить, что он не должен проходить через это состояние один, — всем нам нужно иногда поговорить с кем-то, с другом, не держать это в себе. И надо помнить, что можно спрашивать о помощи, не бояться этого. Это второй способ", — рассказал Вуйчич журналистам, отвечая на вопрос о том, как стать счастливым.

Третьим путем обрести счастье он назвал оказание помощи тому, кто в ней нуждается.

"Иногда мы находимся в нужде, и самым лучшим способом залечить свое сердце в этот момент является помощь другим. Когда ты помогаешь кому-то улыбнуться, даже идя в больницу, где лежат дети, больные раком, ты можешь провести с ними немного времени, заставить их смеяться, помочь им забыть о проблемах. Когда ты перестаешь фокусироваться на себе и помогаешь другим, — это также отличный способ увидеть цель в своей жизни. Когда у тебя есть цель в жизни, ты также можешь излечиться", — добавил он.

Бизнес-форум Synergy Global Forum проходит в Москве 27-28 ноября. Мероприятие стало самым крупным бизнес-форумом в мире, в его работе ожидается участие 19,5 тысячи человек.

На открытии форума выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Перед этим он встретился с Вуйчичем.

Вуйчич родился с синдромом тетраамелии — редким наследственным заболеванием, при котором отсутствуют все четыре конечности. Тем не менее, это не помешало ему научиться ходить, заниматься спортом, работать на компьютере, стать знаменитым мотивационным спикером, писателем и меценатом.

Он выступает с публичными лекциями по всему миру, участвует в телешоу и пишет книги. Первая книга Вуйчича "Жизнь без границ. Путь к потрясающе счастливой жизни" в 2012 году вышла на русском языке.