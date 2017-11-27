Ник Вуйчич назвал три способа, как стать счастливым

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Писатель, меценат и мотивационный оратор Ник Вуйчич рассказал на форуме Synergy Global Forum о трех способах почувствовать себя счастливым.
Третьим путем обрести счастье он назвал оказание помощи тому, кто в ней нуждается.
"Иногда мы находимся в нужде, и самым лучшим способом залечить свое сердце в этот момент является помощь другим. Когда ты помогаешь кому-то улыбнуться, даже идя в больницу, где лежат дети, больные раком, ты можешь провести с ними немного времени, заставить их смеяться, помочь им забыть о проблемах. Когда ты перестаешь фокусироваться на себе и помогаешь другим, — это также отличный способ увидеть цель в своей жизни. Когда у тебя есть цель в жизни, ты также можешь излечиться", — добавил он.
Бизнес-форум Synergy Global Forum проходит в Москве 27-28 ноября. Мероприятие стало самым крупным бизнес-форумом в мире, в его работе ожидается участие 19,5 тысячи человек.
Вуйчич родился с синдромом тетраамелии — редким наследственным заболеванием, при котором отсутствуют все четыре конечности. Тем не менее, это не помешало ему научиться ходить, заниматься спортом, работать на компьютере, стать знаменитым мотивационным спикером, писателем и меценатом.
Он выступает с публичными лекциями по всему миру, участвует в телешоу и пишет книги. Первая книга Вуйчича "Жизнь без границ. Путь к потрясающе счастливой жизни" в 2012 году вышла на русском языке.