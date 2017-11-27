Скворцова заявила о снижении роста числа новых случаев ВИЧ в России

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Темп прироста новых случаев заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России снизился в два раза, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Хотя с 2006 года отмечается ежегодный рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции, в среднем это было на 10-12% в год, принимаемые меры позволили уже в 2016 году снизить темп прироста новых случаев практически в два раза", — сказала Скворцова в понедельник на форуме для специалистов по лечению и профилактике ВИЧ-инфекции.

Министр отметила, что за последние десять лет охват антиретровирусной терапией вырос почти в шесть раз, в период с января по сентябрь охват антиретровирусной терапией составил 46 % от всех лиц с ВИЧ-инфекцией, находящихся под диспансерным наблюдением. За 9 месяцев 2017 года в 60 субъектах РФ показатель охвата терапией достиг 44%, а в 14 субъектах — более 60%.

"Практически удалось остановить вертикальную передачу ВИЧ. За последние 10 лет этот показатель сократился в 3,5 раза, до менее чем 1,7%", — сказала Скворцова.

По словам министра, в настоящее время на территории РФ зарегистрировано около 30 международных непатентованных наименований для лечения ВИЧ-инфекции, производство препаратов происходит на 16 площадках.