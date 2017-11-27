Пользователи интернета выбрали лучшую социальную рекламу

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. На сайте конкурса государственной социальной рекламы "Импульс", организатором которого выступает МИА "Россия сегодня", завершилось интернет-голосование за лучшую работу. С 6 по 24 ноября любой пользователь интернета, имеющий аккаунт в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, Twitter), мог не только ознакомиться с присланными на конкурс образцами социальной рекламы, но и проголосовать за лучшие, по его мнению, работы в семи основных номинациях: видеореклама, аудиореклама, наружная реклама, интернет-реклама, рекламный плакат, рекламный буклет, рекламная кампания или рекламная активация.

Работа, набравшая наибольшее количество "лайков", получит награду конкурса "Импульс" в специальной номинации "Признание интернета". Победитель будет назван на торжественной церемонии, которая состоится 19 декабря 2017 г. в Москве.

В 2017 году в оргкомитет поступило более полутысячи заявок от представителей органов государственной власти всех федеральных округов РФ, а также стран СНГ.

Конкурс традиционно проходит при поддержке крупнейших ведущих отраслевых и федеральных СМИ, ассоциаций и организаций. Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: новостной телеканал "Россия 24", информационно-новостной портал Вести.Ru, ведущее российское СМИ о рекламе, маркетинге и PR Sostav.ru. Отраслевыми партнерами конкурса "Импульс" стали ассоциации: АКАР, IAB Russia, РАМУ, IN+OUT, РАСО, АКОС, АКМР, портал и издание по рынку наружной рекламы OOH Mag, а также Координационный совет по рекламе при Межгосударственном совете по антимонопольной политике и Официальное Представительство МФК "Каннские Львы" в России. В статусе официального информационного партнера конкурс поддерживают: РИА "ФедералПресс" и Ассоциация менеджеров.

Импульс — конкурс государственной социальной рекламы, который призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень. Организатором ежегодного конкурса социальной рекламы среди органов государственной власти "Импульс" выступает международная медиагруппа "Россия сегодня". Председателем жюри является генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

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