МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты (ОП) России по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая назвала аморальным и дискриминационным предложение авиакомпании "Победа" ограничить на законодательном уровне число инвалидов на борту.

Об инициативе "Победы" ранее сообщила газета "Коммерсант". По данным издания, предложение прозвучало на втором открытом форуме Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Я намерена поднять данный вопрос на заседании комиссии при президенте России по делам инвалидов 14 декабря. Ситуация вопиюща и аморальна. Этой так называемой бюджетной авиакомпании мало скандалов с детьми и матерями. Теперь они предложили ввести настоящую сегрегацию в отношении инвалидов. Странно то, что это прозвучало на форуме транспортной прокуратуры и не получило реакции правоохранителей", — заявила РИА Новости Гурцкая.

Она выразила сожаление, что не смогла присутствовать на данном мероприятии.

"Иначе бы разъяснила директору "Победы", что какая-либо дискриминация по социальной принадлежности людей с ограничениями здоровья прямо запрещена Конвенцией ООН о правах инвалидов, а предложенные им действия подпадают под нормы статьи 282 Уголовного кодекса России", — добавила собеседница агентства.

В пресс-службе "Победы" от комментариев отказались, но пояснили, что речь идет исключительно о безопасности, в первую очередь, самих пассажиров с ограниченными возможностями. На рейсах европейских авиакомпаний количество таких клиентов не может превышать число обычных пассажиров. "Победа" попросила рассмотреть возможность и перенять такое правило для российских компаний, это необходимо для случаев немедленной эвакуации, пояснили в авиакомпании.