МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Кабмин РФ установил полномочия Минтруда России по определению порядка предоставления технических средств реабилитации (ТСР) инвалидам, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства в субботу.

"Установлено полномочие Минтруда России по определению порядка ежегодной актуализации позиций классификации технических средств реабилитации (ТСР). Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, дополнен новым пунктом "Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа". Принятые решения будут способствовать развитию производства отечественных средств реабилитации, созданию условий для улучшения качества жизни слепоглухих граждан", — говорится в документе.

Как отмечается, для определения порядка предоставления ТСР инвалидам Минтруд РФ создаст комиссию из представителей федеральных органов исполнительной власти, экспертного сообщества и общественных организаций инвалидов. Изменения в классификацию ТСР будут вноситься на основании решения комиссии.

Сообщается, что внесенными изменениями в правила сурдоперевода дифференцируется и увеличивается количество часов на предоставление услуги по переводу русского жестового языка для слепоглухих. Так, инвалидам с нарушениями функций слуха положено до 40 часов сурдоперевода, инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения, с высокой степенью слабовидения в сочетании с полной или практической глухотой – до 84 часов, инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения, с полной или практической слепоглухотой или слепотой в сочетании с тугоухостью третьей-четвертой степени – до 240 часов. До настоящего времени услуги по сурдопереводу представлялись инвалидам без дифференциации в количестве 40 часов.

Как добавляется, принятые решения поспособствуют развитию производства отечественных средств реабилитации и созданию условий для улучшения качества жизни слепоглухих граждан.