С 1 января получить полис ОМС можно будет через портал госуслуг

ГОРКИ, 20 ноя — РИА Новости. Не только вызвать врача на дом или записаться к специалисту, но и получить полис обязательного медицинского страхования с 1 января можно будет через портал госуслуг, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

На традиционном совещании со своими заместителями глава кабинета министров отметил, что через единый портал услуг можно решать многие вопросы дистанционно, без стояния в очередях и заполнения различных бланков.

"Сейчас все это делается через интернет. С 1 января получение самых востребованных услуг на этом портале будет обеспечивать единая государственная информационная система в сфере здравоохранения. Перечень услуг утвержден — это запись к врачу, вызов врача на дом, получение полиса обязательного медицинского страхования, информация о страховой организации, об оказании медицинской помощи и ее стоимости в рамках страхового полиса, о прикреплении к медицинской организации, а также другие наиболее востребованные услуги", — сообщил премьер.

Перечень утвержденных правительством услуг в сфере здравоохранения, предоставляемых гражданам в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг, также был опубликован в понедельник на сайте кабинета министров.

Согласно документу, в перечень включены услуги по записи на прием к врачу, вызову доктора на дом, предоставлению сведений о прикреплении к медорганизации, записи для прохождения диспансеризации, предоставлению сведений об оказанной медпомощи, содержащихся в медицинской карте.

Перечень также включает услуги по предоставлению сведений о полисе обязательного медицинского страхования и страховой организации, предоставлению доступа к электронным медицинским документам, предоставлению застрахованному лицу информации о перечне оказанных ему медуслуг и их стоимости, подаче заявления о выборе страховой медицинской организации.

Добавляется, что распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года.