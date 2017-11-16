В ОП одобрили идею о комнате матери и ребенка в торговых центрах

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Законопроект, который обяжет большие торговые комплексы открывать комнаты матери и ребенка, это хорошая идея, при этом главное – чтобы они были продуманными и удобными для посетителей, заявила РИА Новости первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов готовит законопроект, который обяжет торговые комплексы, чья торговая площадь составляет более 10 тысяч квадратных метров, открывать комнаты матери и ребенка. В Минстрое поддержали эту инициативу.

"Главное, чтобы это было все удобно, чтобы было все для родителей, чтобы был столик, где можно перепеленать ребенка, удобное кресло, где его можно покормить, нормальная вентиляция", — сказала Зимова.

Она положительно оценила данную инициативу.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что базовые гигиенические нормативы для организации комнат матери и ребёнка уже существуют в России, но если потребуется, ведомство готово их адаптировать и для комнат, которые могут появиться в обязательном порядке во всех крупных торговых комплексах.